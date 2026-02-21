“Lì dove serve”: il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa celebra la Festa Nazionale del Corpo

Written by admin• 4:39 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Appuntamento il 27 febbraio presso la sede di Giacomo Matteotti

PISA – In occasione della Festa Nazionale del Corpo, il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa celebrerà il prossimo 27 febbraio la ricorrenza della sua fondazione (1939) sotto l’emblematico tema: “Lì dove serve”. Non si tratta solo di uno slogan, ma dell’essenza stessa dei Vigili del Fuoco: essere presenti ovunque ci sia necessità, dal soccorso tecnico urgente nelle strade della nostra provincia alle grandi calamità nazionali, dalla prevenzione incendi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.



Il programma della giornata



Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10 presso la sede di Via Giacomo Matteotti.

La mattinata sarà scandita dai seguenti momenti:

Cerimonia dell’Alzabandiera e Onore ai Caduti: un momento di raccoglimento per ricordare chi ha sacrificato la vita per adempiere alla missione di soccorso;

Il tema “Lì dove serve“: Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa, Ing. Nicola Ciannelli, illustrerà nella sua allocuzione alla presenza delle massime Autorità civili e militari, l’impegno del Comando pisano sul territorio, evidenziando come la specializzazione e la prossimità siano le chiavi per garantire risposte rapide ed efficaci alla cittadinanza.

Consegna delle Onorificenze: Il momento più solenne, dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Verranno consegnate le Croci di Anzianità e i Diplomi di Lodevole Servizio al personale che, negli anni, ha incarnato quotidianamente il motto dell’evento, portando aiuto e competenza “lì dove serve”.



Caserma Aperta

Per sottolineare il legame con la comunità, il Comando di Pisa ospiterà una dimostrazione operative delle squadre specialistiche Speleo Alpina Fluviale. Sarà inoltre possibile osservare da vicino le varie strumentazioni tecniche che permettono ai Vigili del Fuoco di operare in scenari complessi, confermando la versatilità di un Corpo pronto a intervenire in ogni ambiente: urbano, industriale, acquatico o boschivo.

Il legame indissolubile tra il personale in servizio e quello in quiescenza sarà testimoniato dalla partecipazione attiva dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco (ANVVF).

Per l’occasione, i soci dell’Associazione cureranno l’allestimento di:

Una Mostra Fotografica: un viaggio visivo che ripercorre le tappe storiche dell’attività del Comando di Pisa e i grandi interventi che hanno segnato il territorio. Esposizione di Mezzi Storici e modellini in scala dei mezzi Vigili del Fuoco: una rara opportunità per ammirare i veicoli che hanno fatto la storia del soccorso in Italia, testimoniando l’evoluzione tecnologica del Corpo.

Scuole e Cittadinanza: La Sicurezza come Valore Condiviso

Protagonisti della giornata saranno anche gli studenti delle scolaresche locali, invitati a partecipare a percorsi didattici e piccole dimostrazioni operative. Attraverso il contatto diretto con il personale e le attrezzature, i giovani cittadini potranno scoprire come l’impegno istituzionale si traduca in azioni concrete per la comunità, imparando l’importanza della cultura della prevenzione.

“Celebrare la nostra nascita significa anche riaffermare i nostri compiti istituzionali che evolvono con la società” – sottolinea il Comandante Provinciale – “Dalla prevenzione incendi al soccorso d’urgenza, la nostra missione resta quella di esserci sempre. La presenza dell’ANVVF e dei ragazzi delle scuole oggi unisce idealmente la nostra memoria storica con i cittadini del domani.”

