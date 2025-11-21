Torna il Memorial Saverio Masi: domenica 23 novembre la 19ª edizione tra sport, solidarietà e valorizzazione della città

Written by admin• 9:11 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Domenica 23 novembre torna a Pisa il Memorial Saverio Masi, giunto alla sua 19ª edizione. La manifestazione, organizzata dal Comitato Saverio Masi, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa e dal gruppo sportivo di canottaggio Billi-Masi, con il supporto di UISP Pisa, ricorda il vigile del fuoco scomparso nel 2006 e sostiene ogni anno un progetto solidale.

Il ricavato della camminata non competitiva, inclusiva e aperta a tutti, sarà devoluto alla sezione pisana dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD).

«Il Memorial continua a crescere, valorizzando Pisa e la storia dei Vigili del Fuoco», ha dichiarato il comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa Nicola Ciannelli, ringraziando tutti gli organizzatori.

Quest’anno il percorso si arricchisce di nuove tappe: oltre alla tradizionale passeggiata sulle Mura di Pisa, dove sarà allestita una mostra fotografica sulle attività dei Vigili del Fuoco, i partecipanti attraverseranno la Cittadella Galileiana con postazioni dedicate a dimostrazioni scientifiche, per poi concludere la camminata al Museo delle Navi Antiche, visitabile nuovamente nel pomeriggio al costo simbolico di 2 euro mostrando la pettorina.

Novità anche sul percorso delle Mura: la discesa avverrà dal Bastione del Parlascio, come spiegato da Raffaele Zortea (ATI Mura di Pisa), mentre la salita resta da Torre di Legno e da piazza delle Gondole per le persone con disabilità.

Il Sistema Museale di Ateneo amplia la collaborazione: i partecipanti potranno visitare la mostra I segreti del corpo e i musei della Cittadella Galileiana. «Per il Museo di Anatomia Umana è la prima partecipazione, e ne siamo felici», ha commentato il direttore Gianfranco Natale.

«Il Memorial incarna pienamente lo spirito UISP: sport per tutti e valorizzazione della città», ha ricordato la presidente Alessandra Rossi.

Vivo anche il ricordo di Saverio Masi, come sottolineato da Luigi Armani (ANVVF Pisa): «Siamo sempre presenti per sostenere questa giornata e contribuire alla beneficenza».

Grande emozione anche nelle parole di Sandro Del Rosso, presidente AIPD Pisa: «Grazie a questo contributo potremo rafforzare i nostri progetti per favorire l’autonomia dei ragazzi con sindrome di Down. Il rapporto con i Vigili del Fuoco è per noi prezioso».

