Un susseguirsi di eventi nel “Settembre Calcesano”

Calci, Spettacolo

CALCI – Oltre quaranta eventi culturali in tre mesi e mezzo, dal 4 Giugno al 24 Settembre e gli appuntamenti non finiscono certo qui: venerdì 29 Settembre ci sarà l’incontro con lo “Spacciatore di Libri” Rosario Esposito, per sabato 30 la Magistratura di Calci dà appuntamento al Gioco del Mulino, domenica 1 Ottobre sarà la volta di Puliamo il Mondo, co-organizzato dal comune e Compagnia di Calci e il 14 e 15 Ottobre non mancherà la tradizionale Sagra della Castagna, grazie al lavoro del Comitato, in attesa di una nuova rassegna teatrale.



E’ questo il ricco bilancio delle occasioni di intrattenimento culturale realizzate in Valgraziosa direttamente dal Comune o col supporto e collaborazione dell’amministrazione comunale. Una media di due-tre appuntamenti a settimana per tutta l’Estate, un vero e proprio record, come da record è stata anche la partecipazione alle varie serate. Se poi si dovessero contare anche altre tipologie di eventi, come quelli sportivi e di altre tipologie, anch’essi supportati dal Comune, si arriverebbe a 4 eventi in media a settimana da vivere in paese, per una stagione intera.



Ed agli eventi culturali molto spesso si è assistito al tutto esaurito. Un fattore da sottolineare è anche che, nella quasi totalità dei casi, gli spettacoli sono stati gratuiti, per certo un incentivo in più alla partecipazione. E con un numero così elevato di eventi è facile poter dire – basta fare due conti – che nell’arco dell’Estate si è riusciti a portare in piazza o per le strade del paese diverse migliaia di persone. Così, appuntamento dopo appuntamento, si è rinnovato quel senso di comunità che da sempre contraddistingue i calcesani e neppure sono mancati graditi “ospiti”, sia turisti sia persone provenienti dai Comuni limitrofi. Questi numeri rappresentano un fattore importante anche sotto il profilo delle opportunità economiche per le attività del territorio.



“Per un Comune delle nostre dimensioni – afferma il sindaco, Massimiliano Ghimenti – si tratta di un impegno, anche finanziario, piuttosto significativo. Tuttavia la promozione di socialità e cultura è da sempre una nostra priorità assoluta, pertanto è da considerarsi un vero e proprio investimento per mantenere e, laddove possibile, incrementare la vitalità della nostra comunità. Lo dobbiamo ai nostri concittadini che, partecipando così numerosi, danno valore a questo investimento e lo dobbiamo anche al tessuto associativo locale, che è di forte stimolo in questa direzione. Inoltre, un’offerta culturale di qualità rappresenta un valore aggiunto sia per i tanti turisti che hanno riempito le strutture della Valgraziosa sia per richiamare spettatori da fuori Comune, aspetto che di anno in anno abbiamo registrato sempre in crescita. Senza dimenticare la fattiva collaborazione con le tante associazioni del territorio, che dopo tanti anni ci stanno facendo tornare a vivere quello che possiamo definire un vero e proprio nuovo Settembre Calcesano”.



“Non posso che essere soddisfatta per i risultati raggiunti – commenta Anna Lupetti, assessora alla cultura – che ripagano di tutte le fatiche e dell’impegno costante che un cartellone di questo tipo necessita, considerato anche il gran numero di soggetti coinvolti. La qualità degli spettacoli, la diversificazione culturale e la gratuità di molti eventi hanno portato Calci e la Valgraziosa a diventare un polo culturale molto attrattivo nell’area pisana, tanto per il pubblico quanto per gli stessi organizzatori degli eventi. Segno che a Calci è ancora possibile trovare una comunità aperta, accogliente e soprattutto partecipe, aspetti di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi”.

