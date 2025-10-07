Torna Archivi.doc: la Toscana apre le porte alla memoria custodita nei suoi archivi storici

Written by admin• 1:12 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 11 ottobre torna per il quinto anno consecutivo Archivi.doc, l’iniziativa toscana che si svolge nell’ambito dell’evento nazionale “Carte in dimora. Archivi e biblioteche: storia tra passato e futuro”, promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI).

L’iniziativa offre l’occasione unica di visitare gratuitamente oltre 40 archivi privati appartenenti a grandi famiglie italiane, istituzioni museali, enti religiosi e laici: un patrimonio straordinario composto da documenti, mappe, pergamene, fotografie, disegni d’artista, progetti, libri contabili e raccolte librarie.

Un tesoro di conoscenze che, grazie al lavoro di archivisti e studiosi, custodisce le tracce della nostra storia e continua ad alimentare la memoria e la cultura del futuro.

Le aperture nelle Terre di Pisa

Nelle Terre di Pisa saranno visitabili gratuitamente cinque archivi storici privati, ognuno con un percorso tematico dedicato.

Pisa – Archivio Storico del Palazzo della Carovana, Scuola Normale Superiore

Visite guidate a cura della Scuola Normale Superiore dal titolo “Storie di cibo e di uomini”.

Attraverso le carte conservate nei diversi fondi, i visitatori potranno scoprire curiosi aspetti del rapporto tra alimentazione e società. Le carte dell’Archivio Salviati racconteranno il commercio delle spezie, l’organizzazione dei banchetti e le spese di cantina della famiglia. Altri archivi dell’Ottocento e del Novecento offriranno scorci sulle abitudini alimentari e sul significato sociale del cibo, mentre le carte della Scuola Normale documenteranno le difficoltà affrontate durante i conflitti del Novecento e le strategie messe in atto per proseguire l’attività didattica.

Montopoli in Val d’Arno – Archivio Majnoni Baldovinetti Tolomei

Visite guidate con un focus sugli studi genealogici di Achille Majnoni, corredati da schizzi di armi familiari e alberi genealogici che raccontano la storia di una delle più antiche famiglie toscane.

Santa Maria a Monte – Archivio Storico Comunale (Associazione Case della Memoria)

Una visita guidata accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia dell’antico castello attraverso i documenti d’archivio. Le carte rivelano affascinanti legami con figure illustri come Giosuè Carducci, la cui famiglia visse nel borgo tra il 1856 e il 1858, Michele Carducci, medico a Piancastagnaio, e Vincenzo Galilei, padre di Galileo, nato proprio a Santa Maria a Monte nel 1520 e tra i più importanti teorici musicali del Rinascimento.

Palaia, località Montefoscoli – Archivio Vaccà Berlinghieri

Sarà possibile consultare alcune delle carte geografiche conservate nell’archivio, testimonianze preziose del sapere scientifico e cartografico tra Sette e Ottocento.

Volterra – Mauro Staccioli Museo Archivio

Il museo espone le maquettes realizzate dallo scultore nel corso della sua carriera, dagli anni Settanta ai Duemila. Questi materiali progettuali raccontano la genesi delle sue opere e il dialogo costante con il paesaggio. Il museo è inoltre dotato di postazioni multimediali che consentono di esplorare fotografie, disegni e progetti, offrendo una visione immersiva dell’attività creativa dell’artista.

