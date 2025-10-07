Tanti auguri a Samuele Angori

Written by admin• 12:51 pm• Pisa SC

PISA – Compleanno importante in casa Pisa: Samuele Angori, terzino sinistro, giunto all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Pontedera, via Empoli, compie 22 anni essendo nato a Cortona, in provincia di Arezzo, il 7 ottobre 2003.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al calciatore di origine aretina i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

