Torna a Pisa la ventottesima edizione della Mostra del Disco

Sabato 10 e Domenica 11 Maggio 2025 in Logge di Banchi – Piazza XX Settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 torna la storica Mostra del Disco di Pisa, ad ingresso gratuito per avvicinare non solo i collezionisti ma anche i curiosi, i turisti e le nuove generazioni per promuovere l’ascolto della musica di qualità.



30 espositori qualificati da tutta Italia per soddisfare collezionisti ma anche solo appassionati dell’ascolto della musica su vinile troveranno alle Logge dei Banchi di Pisa qualsiasi genere, dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d’autore italiane, dal prog inglese al reggae.



La Mostra Mercato del Disco di Pisa è organzizzata da Ganzo! Eventi Culturali, ormai punto di riferimento per l’organizzazione di varie manifestazioni come Vintage Fest (Pisa, Empoli, Siena, Pistoia, Genova), varie Mostre Mercato del Disco (Giussano, Vercelli, Torino, Pisa, Lucca, Livorno, Firenze, Prato, Massa, Siena, Follonica) e Giochi Retrò



Si può anche scambiare o vendere i tuoi dischi agli espositori!

Il Calendario dei prossimi eventi si può seguire sul sito www.ganzoeventiculturali.it

e sui profili Facebook e Instagram di Ganzo Eventi Culturali.

