Collaborazione tra la Scuola Edile di Pisa e Gruppo Granchi Srl per la formazione dei ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance

PISA – I ragazzi di III ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno completato il corso base sulla sicurezza nei cantieri grazie alle 8 ore di esperienza pratica fatta all’interno dello stabilimento della Granchi srl in loc. Ponte di Ferro – Pomarance

Fedele alla propria missione l’Ente Pisano Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa ha organizzato un corso per la sicurezza nei cantieri rivolto agli studenti della II ITIS di Pomarance. Il corso, realizzato all’interno del progetto: “Conoscere il cantiere ed impararlo a Scuola” promosso dalla scuola Edile stessa ha visto i ragazzi impegnati per due giorni (16 ore totale).

Le ore fatte sono state equamente divise tra teoria (il primo giorno) e pratica (il secondo giorno).

L’attività pratica è iniziata con la consegna dei DPI che la Cassa Edile ha regalato agli studenti. Dopo la vestizione i ragazzi hanno potuto confrontarsi con l’RSPP aziendale sigli aspetti di sicurezza del cantiere e successivamente hanno visitato l’area industriale del Gruppo Granchi srl, in località Ponte di Ferro – Pomarance.

A fine giornata il prof. Antonelli, docente di sistemi automatici presso l’ITIS “A. Santucci” di Pomarance, ha ringraziato personalmente la direttrice Valentina Baldacci, e tramite lei il presidente Matteo Madonna, per l’attenzione che la Cassa Edile ha per le scuole del territorio e per le occasioni formative che riesce ad organizzare. “Rilevo con estremo piacere l’attenzione che l’Ente Pisano Scuola Edile e CPT di Pisa ha per il territorio, tangibile non solo con l’impegno con le scuole ma anche con i corsi che periodicamente organizza a Castelnuovo di Val di Cecina, aperti a tutte le aziende dell’Alta Val di Cecina. Estremamente importante è anche l’attività svolta all’interno della fondazione ATE – Accademia Tecnologica Edilizia con l’organizzazione di corsi ITS molto interessanti in tutta la Toscana”.

Il prossimo appuntamento è il 23 marzo quando, nella sede della Cassa Edile, durante l’evento conclusivo del progetto “Conoscere il cantiere e impararlo a scuola” in cui alla presenza di rappresentanti di INAIL, ANCE,ASL e ANMIL verranno consegnati gli attestati di partecipazione.

