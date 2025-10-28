Torino – Pisa, info sui rimborsi

Written by admin• 3:37 pm• Pisa SC

PISA – La società Torino FC informa che è stato predisposto un servizio di rimborso dei biglietti acquistati per la gara Torino-Pisa in programma domenica 2 novembre 2025 (ore 15.00) allo Stadio “Olimpico-Grande Torino” ma non più validi a seguito delle decisioni delle Autorità competenti

Per tutti gli acquisti effettuati in modalità online non sarà necessario fare nulla, poiché in automatico il titolo verrà annullato e sarà predisposto il riaccredito.

Per i biglietti acquistati nei Punti Vendita Vivaticket, invece, sarà attiva la piattaforma rimborsi a questo link: https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi operativo fino a mercoledì 05 novembre 2025. Chi è in possesso di un biglietto per il settore ospiti acquistato in un punto vendita può richiedere il rimborso inserendo il sigillo fiscale e successivamente un iban su cui fare il rimborso. Tutte le richieste inserite verranno processate a partire dal 3 novembre.

Last modified: Ottobre 28, 2025