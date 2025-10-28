Vicopisano, interrogazione sul percorso pedonale lungo il Rio Merlaio: “Illuminato ma inutilizzabile”

Written by admin• 2:48 pm• Vicopisano, Attualità, Politica

VICOPISANO- Un camminamento pedonale che si interrompe bruscamente, invaso dalla vegetazione e ormai inutilizzato, ma recentemente dotato di cinque nuovi punti luce a LED. È questa la situazione del percorso lungo il Rio Merlaio, nella zona industriale di Noce, finito al centro di un’interrogazione presentata dal consigliere comunale di minoranza Mario Palmieri (Vicopisano del Cambiamento) al Sindaco e all’Assessore ai Lavori Pubblici.

Il tratto, accessibile solo da via Aldo Moro, si interrompe a pochi metri dalla Strada Provinciale Vicarese, dove un guardrail impedisce il passaggio. Chi lo percorre è quindi costretto a tornare indietro, rendendo di fatto inutile il camminamento.

“Non si comprende – osserva Palmieri – come mai siano stati investiti ulteriori fondi pubblici per installare nuovi lampioni LED in un’area praticamente inutilizzata. È una scelta che richiede chiarimenti, soprattutto in termini di priorità e gestione delle risorse.”

L’area versa oggi in evidente stato di abbandono, con vegetazione infestante, tronchi caduti e rifiuti, in condizioni che sollevano anche preoccupazioni igienico-sanitarie.

Il consigliere evidenzia inoltre i possibili profili di danno economico, sottolineando che quando un’opera pubblica non assolve ad alcuna funzione concreta, occorre verificare le responsabilità amministrative e contabili delle decisioni assunte.

Palmieri ha infine richiamato l’attenzione sull’incongruenza tra la scelta di potenziare l’illuminazione di un tratto inutilizzato e la presenza, nella stessa zona industriale, di aree buie percorse quotidianamente da lavoratori e residenti.

Con l’interrogazione, il consigliere chiede all’Amministrazione comunale di chiarire quale fosse la finalità originaria del camminamento, perché si sia scelto di mantenerlo e illuminarlo nonostante la sua inutilizzabilità, e se esista un progetto per completarlo e renderlo un collegamento sicuro tra via Aldo Moro e la frazione di Lugnano.

“È doveroso – conclude Palmieri – che l’Amministrazione spieghi ai cittadini come siano stati utilizzati i fondi pubblici e quali siano le prospettive per riqualificare un’area che oggi rappresenta un chiaro esempio di cattiva programmazione. Vicopisano del Cambiamento continuerà a vigilare e a battersi per trasparenza, responsabilità e buon senso nelle scelte che riguardano la nostra comunità.”

Last modified: Ottobre 28, 2025