Scherma. Il Dream Team del Fioretto supera la Francia ad Antony ed è ancora Campione d’Europa

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PISA – Il Dream Team non finisce mai: l’Italia del fioretto femminile batte la Francia “in trasferta”, in una finale dominata con il punteggio di 45-31, e si laurea campione d’Europa ad Antony 2026.

Nella quinta giornata dei Campionati Europei 2026 suona ancora l’Inno di Mameli a Sud di Parigi: Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto sono le componenti del quartetto d’oro che oggi sulle pedane transalpine ha scritto un’altra pagina di storia. È il quinto titolo continentale consecutivo per le fiorettiste azzurre nella prova a squadre, il 17° di sempre, ed è arrivato con una prestazione strepitosa, comandando tutti gli assalti.

Ammesse ai quarti di finale per diritto di ranking, le ragazze del Commissario tecnico Simone Vanni, affiancato in panchina dal maestro Alessandro Puccini, hanno esordito con personalità contro la Polonia, sconfitta con il risultato di 45-27. Ancor più netto è stato il successo in semifinale sull’Ucraina, con il verdetto di 45-22, che ha consegnato alle azzurre il pass per l’ultimo atto. In finale, contro la Francia padrona di casa e supportata dal pubblico di Antony, non c’è stato scampo per le transalpine: sempre avanti nel punteggio, sempre in controllo del match, le fiorettiste italiane hanno trionfato con il punteggio di 45-31.

“È stata una giornata straordinaria. Vittorie così larghe danno l’illusione che sia stato facile conquistare l’oro, e invece abbiamo saputo lottare da vera squadra. E poi abbiamo sconfitto la Francia in casa sua, riscattando la sconfitta dello scorso anno al Mondiale”, ha detto il CT Simone Vanni.

Un oro, il terzo della spedizione guidata dal Presidente federale Luigi Mazzone e dal Capo delegazione Francesco Montini, che consente all’Italia di volare in vetta al Medagliere per nazioni a una giornata dal termine dell’Europeo.

Foto e Fonte Federscherma

Last modified: Giugno 21, 2026