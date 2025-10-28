Halloween a Calci: Appuntamento da brivido in centro con musica, travestimenti horror e premiazione della maschera più terrificante

Written by Antonio Tognoli• 4:23 pm• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Un pomeriggio e una serata all’insegna del brivido e del divertimento per tutte le età animeranno il centro del paese con la prima edizione di “Halloween Calci”, la nuova iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Calci, con il patrocinio del Comune di Calci e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

Venerdì 31 ottobre la regia del direttivo Confcommercio di Calci regalerà a grandi e piccoli terrificanti emozioni tra laboratori a tema, truccabimbi, musica con dj set, la grande sfilata con premiazione della maschera più spaventosa e specialità di Halloween food&drink nei locali, bar e pizzerie del centro, dove via Roma sarà eccezionalmente chiusa al traffico per garantire un pomeriggio di divertimento in piena sicurezza.

“Manifestazioni come questa sono fondamentali per far vivere città e paesi della nostra provincia” – afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi – “Abbiamo un’emergenza comune a tutto il Paese che si chiama desertificazione commerciale e gli eventi rappresenano una spinta importante per valorizzare le attività commerciali e ribadire il loro ruolo di presidio di sicurezza e socialità, a maggior ragione quando sono protagoniste e contribuiscono attivamente a rendere ulteriormente attrattivo il territorio”.

“Rivolgiamo i nostri migliori complimenti a tutte le attività del territorio che hanno dato vita a questa bella iniziativa” dichiara il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti “Come amministrazione siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte supportando l’organizzazione e confermando il forte rapporto che ci lega alle attività commerciali, al Centro Commerciale Naturale di Calci e a Confcommercio”.

“Ringraziamo l’intera struttura di Confcommercio e tutta l’amministrazione comunale per aver permesso di realizzare una manifestazione fortemente voluta dalle attività di Calci” spiega il presidente del direttivo Confcommercio Calci e del Centro Commerciale Naturale di Calci Antonio Del Galdo “Abbiamo voglia di metterci in gioco proponendo qualcosa di nuovo per il paese e per il territorio e Halloween ha rappresentato una bellissima occasione: aspettiamo tante persone e famiglie a passare un pomeriggio e una serata di vera festa nei negozi, nelle attività e nei locali di Calci”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione l’assessore alle Attività produttive del Comune di Calci Fabio Mencarellli e la consigliera comunale Antonella Labruzzo, Alessio Giovarruscio e Luca Pisani, assistente di direzione e referente sindacale Confcommercio Pisa, Alessandra Lovisi del direttivo Confcommercio Calci e Benedetta Bechini della Sala Prove “Luigi Cunsolo” di Calci.

Dalle 16.30 alle 18.30 negozi e locali di via Roma e via XX Settembre saranno protagonisti di uno spaventoso appuntamento per i più piccoli, che potranno trovare delle terrificanti sorprese rispondendo alla domanda ‘Dolcetto o Scherzetto?

Vetrine e allestimenti saranno decorati a tema per l’occasione con una scenografia inedita, e anche all’interno accoglieranno i clienti con una veste da brividi, tra streghe, fantasmi, zucche e pipistrelli.

Nell’area del Parco Sandro Pertini sarà possibile avventurarsi in emozionanti passeggiate in sella agli Asini della Valgraziosa, divertirsi con il laboratorio di truccabimbi e il laboratorio di intaglio delle zucche in Via Roma, dove non mancheranno terrificanti spettacoli, animazione itinerante e flash mob della Scuola di danza Ag Aics Arcobaleno di Navacchio.

Piazza Garibaldi sarà il cuore della festa: dalle 16.30 alle 19.30 si alterneranno sul palco i gruppi musicali della Sala Prove “Luigi Cunsolo” di Calci, mentre alle 19.30 arriva l’appuntamento più atteso con la sfilata in maschera che decreterà i travestimenti più originali, spaventosi e simpatici. Balli e divertimento proseguiranno fino alla mezzanotte con il dj set di DJ Smoke e BelliniV8

Per partecipare alla sfilata inviare l’adesione entro le ore 12 di venerdì 31 ottobre alla mail halloweencalci@gmail.com indicando nome e cognome del partecipante, titolo della maschera e sottofondo musicale scelto per accompagnare l’ingresso alla sfilata.

Last modified: Ottobre 29, 2025