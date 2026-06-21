Dalla Rocca di Vicopisano alla Sapienza con l’orchestra dell’Università di Pisa

Written by Redazione• 12:47 pm• Pisa, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Vicopisano

PISA – Quattro appuntamenti in tre giorni per il Festival Toscano di Musica Antica (da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno), in altrettanti luoghi speciali di Pisa e dei suoi dintorni. Un viaggio nelle tradizioni del Mediterraneo, tra musica e… cucina. Proprio come la musica, infatti, anche i piatti che quotidianamente assaporiamo sono frutto di contaminazioni e “osmosi” culturale.

Ad approfondire questo interessante argomento sarà Luca Priori con il suo “Pasta & pomodoro” (lunedì 22 giugno, alle 18, Sala degli Stemmi del Palazzo della Carovana). Al centro della conferenza del noto divulgatore, specializzato in antropologia alimentare, ci saranno due simboli della cucina italiana, la pasta secca e il pomodoro, entrambi risultato di incontri tra culture diverse. L’incontro è a ingresso libero.

Martedì 23 giugno, un altro viaggio nelle tradizioni mediterranee, ma questa volta in musica, con Pentagonon Ensemble e “Lu mappamundi”, tra suggestioni e melodie popolari dei paesi che si affacciano sul “mare nostrum”. Il concerto si terrà alle 21:30 in un luogo davvero speciale: il giardino della Rocca del Brunelleschi di Vicopisano, riaperto per il Festival.

Due gli appuntamenti di mercoledì 24 giugno: alle 18 al Museo di San Matteo una carrellata tra i maggiori compositori del Seicento italiano e Händel con Pamela Lucciarini, soprano e clavicembalo, mentre alle 21:30 nel chiostro della Sapienza si esibirà l’orchestra dell’Università di Pisa con pagine di Jean-Baptiste Lully e Giovanni Battista Pergolesi.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro di Pisa e sulla piattaforma Vivaticket.

Informazioni e programma completo su https://ftma.it.

Last modified: Giugno 21, 2026