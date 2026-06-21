Beach Soccer. A Terracina il Lenergy Pisa batte il Viareggio e chiude la Coppa Italia al quinto posto

Written by Redazione• 5:26 pm• Pisa, Sport

PISA – Si chiude con una vittoria il percorso del Lenergy Pisa BS in Coppa Italia. Nella finale per il

quinto posto disputata a Terracina, i nerazzurri superano l’Ecoris Viareggio BS per 4-1, aggiudicandosi il derby e terminando la competizione con un piazzamento positivo dopo l’amarezza dell’eliminazione ai quarti di finale.

La squadra di Marrucci approccia la gara con personalità e trova il vantaggio grazie a una giocata di grande qualità di Casapieri. Il Pisa continua a spingere e trova il raddoppio con Edson Hulk, bravo a finalizzare di testa una rimessa laterale e a portare i suoi sul doppio vantaggio. Nel finale del primo periodo, però, il Viareggio riesce a rimanere in partita grazie a Bruno Xavier, che trasforma un tiro libero e accorcia le distanze.

La ripresa vede ancora i nerazzurri protagonisti e a illuminare il match è una splendida rovesciata di Chiky Ardil, che nel secondo periodo firma il gol del 3-1 con una conclusione spettacolare e di grande coordinazione. Il Lenergy Pisa BS gestisce così il vantaggio senza particolari difficoltà e chiude definitivamente i conti grazie al giovane Mogavero, bravo a concretizzare una ripartenza e a siglare il definitivo 4-1: un successo meritato che consente ai nerazzurri di archiviare la tappa di Terracina nel migliore dei modi.

LENERGY PISA – ECORIS VIAREGGIO 4-1

Lenergy Pisa BS: Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Chiky Ardil, Gneri, Casapieri, Tararà,

Mogavero, A. Remedi. All. Marrucci.

Ecoris Viareggio BS: Gean Pietro, Josep Jr, Tulio Silva, Bruno Xavier, Marinai, Sassari,

Lasagna, Giordani, Sargentini, Battini, Lombardi. All. Corosiniti.

RETI: 4’pt Casapieri, 9’pt Hulk, 12’pt Xavier, 10’st Ardil, 12’st Mogavero.

Last modified: Giugno 21, 2026