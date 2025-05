Tommaso Ferrari: “Ho realizzato il sogno che avevo da bambino di esordire in un Arena piena. E’ stata una grande emozione”

Written by admin• 9:48 am• Pisa SC

PISA – Tommaso Ferrari fin da bambino sognava di giocare nella sua squadra del cuore e davanti al proprio pubblico. Lui ragazzo semplice e di paese, vive a San Martino Ulmiano nel comune di San Giuliano Terme. Da lì è partito a suon di gol nelle giovanile nerazzurre fino ad arrivare al debutto in serie B.

di Antonio Tognoli

I sogni a volte si realizzato e così è stato per il giovane attaccante, classe 2006, che ha fatto tutte le trafile del settore giovanile e bruciato le tappe a suon di gol. All’età di 15 anni guadagnò già un posto nella Primavera nerazzurra. Quest’anno è andato incontro ad una stagione che lo ha visto fermarsi per diversi infortuni, ma ha comunque realizzato sei gol decisivi con la Primavera. Inzaghi contro il SudTirol ha premiato la sua volontà ed il suo talento, inserendolo al posto di Idrissa Tourè e dandogli la soddisfazione dell’esordio in serie B

“Da otto anni sono nelle giovanili del Pisa. Stasera contro il Sudtirol si è realizzato il sogno che avevo da bambino, giocare all’Arena. Sono entrato molto concentrato, i compagni mi hanno incitato in special modo Piccinini che mi ha aiutato e dato dei consigli prima della partita. Adesso dopo la promozione in serie A spero che anche la Primavera contro il Pescara possa vincere e i playoff. Voglio fare un in bocca al lupo ai miei compagni”.

