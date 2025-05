Grazie al Nuovo Liceo realizzato della Provincia di Pisa, la comunità scolastica del Montale dal prossimo anno scolastico rimarrà interamente presso il Villaggio Scolastico di Pontedera

Written by admin• 10:09 am• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – E’ tempo di pianificazione di spazi didattici, in vista del prossimo anno scolastico, per la Provincia di Pisa, in accordo, come di consueto, con gli istituti superiori presenti su tutto il territorio.

“Siamo pienamente soddisfatti del nuovo e bellissimo immobile realizzato dall’ente provinciale e inaugurato nel gennaio scorso”, fanno sapere dalla Dirigenza Scolastica del Liceo Montale. “Motivo per cui dal prossimo anno scolastico tutte le nostre classi e i nostri ragazzi e ragazze saranno ospitati al Villaggio Scolastico, e non in altre sedi, come era stato fino a questo anno scolastico in corso, per cause di forza maggiore”.

“Parole che ovviamente ci fanno piacere per il fatto di esserci impegnati costantemente con la nostra struttura tecnica provinciale, in primis, per la realizzazione del nuovo plesso dal costo complessivo di 11 milioni di euro”, spiega il Presidente della Provincia, Massimiliano Angori. “Questa scelta, inoltre, consente di recedere anticipatamente dal contratto di locazione inerente Palazzo Blu per il quale non sono emerse ulteriori necessità da parte di altri istituti scolastici, anche per ovvie ragioni logistiche. Sottolineando, ad ogni buon conto, che l’apertura di Palazzo Blu da parte dell’ente provinciale alla comunità scolastica nel 2021, in piena pandemia, è stata una operazione fondamentale per garantire spazi adeguati e distanziati nel clou del periodo Covid19, la restituzione anticipata dell’immobile consente un risparmio di circa 230mila euro per le casse della Provincia di Pisa. La scelta delle dirigenza scolastica del Liceo Montale consentirà, inoltre, di restituire l’immobile posto in via Puccini al Comune di Pontedera”.

“Si tratta di una operazione di ottimizzazione degli spazi didattici presso il Villaggio Scolastico, che verrà supportata dai nostri uffici tecnici in tutte le fasi che saranno necessarie”, aggiunge la Consigliera con delega all’Edilizia Scolastica, Cristina Bibolotti. “Prosegue, dunque, l’opera di razionalizzazione e gestione delle aule e dei locali, in base alle esigenze dei singoli territori, a cura della Provincia di Pisa, in un’ottica di ascolto attivo delle comunità scolastiche e studentesche, e rispondendo alle relative esigenze in maniera trasparente e commisurata alle reali necessità, per quanto ce lo consenta la situazione finanziaria dei nostri enti di secondo livello”.

