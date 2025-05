Maurizio D’Angelo: “Da Bormio abbiamo iniziato a costruire un Pisa vincente. Inzaghi è esigente, ma alla fine il gruppo ha fatto la differenza”

Written by admin• 8:58 am• Pisa SC

PISA – Con la squalifica di Filippo Inzaghi nella gara contro il Sudtirol in panchina c’era il suo secondo ormai da nove stagioni, Maurizio D’Angelo, che a fine gara scende in sala stampa per raccontare l’umore dopo la partita, con un flash back che parte dal lavoro fatto dallo staff a Bormio.

di Antonio Tognoli

Il tecnico fa un passo indietro: “Mister Inzaghi ci teneva particolarmente a venire a Pisa ormai da molti anni, quando giocavamo contro i nerazzurri me lo ripeteva sempre. Alla fine la sua volontà è stata premiata. Siamo partiti da Bormio con l’obiettivo di entrare nei play-off. Durante il campionato abbiamo capito che potevamo anche alzare l’asticella e alla fine abbiamo avuto ragione. Nelle sconfitte con Sassuolo e Spezia abbiamo capito che noi potevamo vincere e stare in alto fino in fondo. Inzaghi è molto esigente spinge sempre a dare qualcosa in più. Questo a noi ci da una carica importante che ci porta sempre a migliorare. Il nostro segreto? E’ stato il gruppo da quelli che hanno giocato sempre a quelli che hanno giocato meno, sono stati tutti importanti. Era giusto dare a loro lo spazio contro il Sudtirol in questa serata di festa per tutti. Adesso dovremo misurarci con il campionato di serie A che sappiamo essere molto difficile Dovremmo aumentare le nostre prestazioni per affrontare questo campionato difficilissimo”.

