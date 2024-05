Tomas Esteves: “Peccato, meritavamo di fare il risultato. Domenica con il Sudtirol sarà una gara importante”

Scritto da admin• 4:38 pm• Pisa SC

CREMONA – Ecco l’analisi di Tomás Esteves sulla sconfitta del Pisa subita dai ragazzi di mister Aquilani allo Zini di Cremona.

di Maurizio Ficeli

“Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica, me nel complesso poi abbiamo disputato una buona partita e meritavamo di fare risultato. Purtroppo un episodio ci ha condannato, quel calcio di punizione alla fine non c’era affatto. Nel primo tempo i nostri avversari sono stati più bravi, mentre nella ripresa abbiamo registrato alcune cose dando buoni segnali di crescita. La rete del pareggio ci ha rimesso in partita, poi è arrivata la mazzata del 2-1. Peccato, potevamo pareggiarla o addirittura vincerla, comunque andiamo avanti. Domenica con il Sudtirol sarà una partita importante”.

