Simone Canestrelli: “Punizione inesistente, non ho toccato Quagliata”

CREMONA – Al termine della gara dello “Zini” il commento di Simone Canestrelli che torna sulla punizione dubbia concessa alla Cremonese dove è nato il gol del 2-1 finale di Massimo Coda.

Il difensore nerazzurro afferma: “Non ho assolutamente toccato Quagliata e le immagini parlano chiaramente in proposito e l’arbitro purtroppo ci è cascato. Abbiamo perso contro una squadra che era stata costruita per ammazzare il campionato ma ormai dobbiamo guardare avanti. Non abbiamo mai rischiato più di tanto, forse nel primo tempo siamo stati un po’ sottotono mentre nella ripresa invece abbiamo fatto vedere che potevamo vincerla. Ora comunque cerchiamo di raccattare più punti possibili nelle due restanti gare.”

