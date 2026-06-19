Tirrenia, il parco di Ciclilandia intitolato a Ciro Plebe

Written by Redazione• 2:20 pm• Tirrenia, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

TIRRENIA- Si è tenuta questa mattina a Tirrenia la cerimonia di intitolazione a Ciro Plebe del parco di Ciclilandia. All’iniziativa hanno partecipato i familiari, l’assessore alla toponomastica Amanuel Sikera e l’assessore al verde e ai lavori pubblici Virginia Mancini.

Per l’occasione, il Comune di Pisa ha collocato anche una targa di ringraziamento all’associazione di volontari “Acchiappa Rifiuti”, in riconoscimento dell’attività di pulizia e cura svolta sull’intera area nel corso degli ultimi anni.

«Ciro Plebe – dichiara l’assessore alla toponomastica del Comune di Pisa, Amanuel Sikera – è stato una figura molto amata, non solo a Tirrenia ma da tanti cittadini che lo ricordano con affetto per l’entusiasmo e l’impegno con cui ha animato un luogo così conosciuto della nostra città. Con il parco di Ciclilandia ha offerto un luogo d’incontro e socialità, ed è stato, soprattutto, un precursore nell’educazione stradale rivolta ai più giovani».

Sikera ricorda anche l’esperienza dei “vigilini”, la squadra di mini-vigili creata da Plebe negli anni. «Quella realtà ottenne riconoscimenti importanti, fino a essere ricevuta dal Papa e ad avere visibilità anche a livello internazionale. Per questo abbiamo ritenuto giusto dedicargli questo parco, il luogo dove ha svolto gran parte della sua attività e che oggi, grazie all’intervento di riqualificazione dell’Amministrazione comunale, è tornato a essere uno spazio vivo per eventi culturali e momenti di aggregazione».

L’assessore ha poi sottolineato il contributo dell’associazione “Acchiappa Rifiuti”. «Abbiamo voluto ringraziare con una targa anche l’associazione per il prezioso contributo offerto alla cura del parco e delle dune: questi volontari, con il loro impegno, il loro tempo e il loro senso civico, hanno avuto un ruolo importante nel valorizzare questo spazio».

«L’intitolazione del parco – spiega l’assessore al verde e ai lavori pubblici, Virginia Mancini – rappresenta il compimento di un percorso avviato già negli anni scorsi. Nel 2022, nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area, avanzai la proposta di dedicare questo parco a Ciro Plebe, che in questo luogo ha svolto per anni la sua attività educativa e sociale, lasciando un segno profondo nella comunità di Tirrenia».

«Generazioni di bambini e ragazzi – prosegue Mancini – hanno partecipato alle sue attività e conservano ancora oggi il ricordo degli insegnamenti ricevuti sull’educazione e sulla sicurezza stradale. Lo testimoniano anche le fotografie che ritraggono Ciro Plebe insieme ai suoi “vigilini” durante l’udienza con il Papa, messe a disposizione dalle famiglie del litorale, a simbolo di una figura che continua a essere ricordata con affetto. Oggi, al termine di questo percorso, la città rende omaggio a una persona che ancora oggi appartiene alla memoria collettiva di Tirrenia e di Pisa».

Originario di Livorno, Ciro Plebe si era trasferito a Tirrenia. Lavorava con il padre Francesco e il fratello Gianfranco nel negozio di biciclette di famiglia a Livorno. Fu proprio il padre Francesco a fondare nella pineta di Tirrenia il Velodromo Plebe, poi diventato “Ciclilandia” nel 1971, sotto la gestione di Ciro.

In breve tempo il parco delle bici divenne un punto di ritrovo per famiglie, bambini e ragazzi: un luogo dove rilassarsi e stare all’aria aperta, grazie ai suoi quattro chilometri di piste ciclabili immersi in 23mila metri quadrati di pineta. Con il tempo, Ciclilandia divenne anche un parco dedicato all’educazione stradale, frequentato da scolaresche provenienti da tutta Italia. L’area era dotata di cartelli stradali e semafori, per permettere ai più piccoli di imparare le regole della strada in modo diretto e coinvolgente.

Per sensibilizzare bambini e ragazzi all’educazione civica, insieme ai Carabinieri di Tirrenia, Ciro Plebe istituì anche la figura del mini-vigile: bambini che, dopo aver studiato cartelli e regole della strada, diventavano piccoli vigili urbani, con paletta, cappello e divisa. Il loro compito era controllare il rispetto delle regole e “multare” chi non le osservava, con dieci minuti di fermata obbligatoria.

Grazie a questa intuizione, Ciro Plebe e i suoi mini-vigili furono ricevuti in udienza da Papa Giovanni Paolo II. Anche la Rai e la televisione inglese BBC arrivarono a Tirrenia per raccontare l’esperienza di Ciclilandia.

Ancora oggi Plebe è ricordato con affetto da chi lo ha conosciuto, anche per la sua generosità e per il suo modo di fare ironico e allegro. Con il vignettista Fremura e altri personaggi livornesi faceva parte del “Sodalizio Muschiato”, dove non mancavano allegria, satira e battute.

L’area di Ciclilandia è da alcuni anni nel patrimonio del Comune di Pisa. Nel 2022 è stata oggetto di un intervento di riqualificazione per renderla nuovamente fruibile a residenti e turisti, con lavori di ripulitura del sottobosco, manutenzione straordinaria del verde, sistemazione della pavimentazione e dei percorsi ciclopedonali.

Oggi il parco pubblico di Tirrenia è tornato a essere uno spazio vivo, che durante l’estate ospita anche eventi. È stato inoltre realizzato un nuovo percorso pedonale che attraversa il parco e collega piazza dei Fiori con via Pisorno.

Last modified: Giugno 19, 2026