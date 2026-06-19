Pisa, steward a supporto della Polizia Municipale per movida ed eventi: 41 servizi nel 2026

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PISA- Potenziare le attività di controllo e prevenzione nelle aree cittadine più frequentate, in particolare nei fine settimana e durante i principali eventi pubblici. Con questo obiettivo il Comune di Pisa ha affidato nei giorni scorsi il servizio di stewarding che sarà operativo per tutto il 2026 a supporto della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine.

L’intervento rientra tra le misure previste dal “Patto per il decoro urbano e per una movida responsabile”, sottoscritto dal Comune insieme alle categorie economiche dei pubblici esercizi per il biennio 2025-2026. Gli operatori saranno presenti nelle zone maggiormente frequentate del centro cittadino e in occasione degli eventi con maggiore afflusso di pubblico, con funzioni di monitoraggio, informazione e supporto alle attività di presidio svolte dalle forze preposte alla sicurezza.

«Confermiamo un servizio che negli anni ha dato risultati positivi e che rappresenta un importante supporto alle attività della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine – dichiara l’assessore alla legalità Giovanna Bonanno –. Gli steward contribuiscono a rafforzare il presidio delle aree più frequentate della città, favorendo il rispetto delle regole e una migliore fruizione degli spazi pubblici, soprattutto nei fine settimana e durante gli eventi caratterizzati da una maggiore presenza di persone».

Il servizio sarà attivato principalmente nei weekend e durante gli appuntamenti pubblici che richiamano un elevato numero di persone. Gli operatori, coordinati dalla Polizia Municipale, svolgeranno attività di monitoraggio dei flussi, informazione e assistenza ai cittadini, prevenzione e dissuasione di comportamenti contrari al decoro urbano.

«Si tratta di uno strumento che conferma l’impegno della nostra amministrazione a investire in prevenzione e controllo – prosegue Bonanno – per intervenire tempestivamente e garantire maggiore sicurezza, decoro e vivibilità urbana. L’obiettivo è assicurare ai cittadini una città sempre più ordinata, sicura e vivibile».

Gli steward fungeranno anche da punto di raccordo con le forze dell’ordine per la segnalazione di eventuali situazioni che richiedano un intervento. Tra i compiti previsti rientrano inoltre il supporto alla gestione degli spazi pubblici e l’agevolazione del transito dei mezzi di soccorso.

Per il 2026 sono programmati complessivamente 41 servizi, ciascuno con l’impiego di quattro steward.

Last modified: Giugno 19, 2026