Giugno Pisano, al Giardino Scotto concerto di beneficenza per le Missioni Francescane in Bolivia

Written by Redazione• 1:09 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Nell’ambito delle iniziative del Giugno Pisano, sabato 20 giugno alle ore 21.15, in occasione della Festa della Musica, il Giardino Scotto ospiterà un concerto di beneficenza a favore delle Missioni Francescane in Bolivia.

L’iniziativa è organizzata dall’Ordine Francescano Secolare in collaborazione con il Comune di Pisa. Sul palco si esibiranno gli Insieme per caso, con un repertorio di brani celebri di musica pop e jazz vocale, in un equilibrio tra coralità tradizionale e canto moderno.

La serata sarà dedicata alla raccolta fondi per sostenere le attività delle Missioni Francescane in Bolivia, impegnate nell’assistenza alle comunità più remote, in particolare quella dei Guaranì.

Il fulcro della missione nel Chaco è la scuola per infermieri Tekove Katu, dove viene accolta e formata una persona per ogni villaggio. Una volta conseguito il diploma, gli studenti hanno l’obbligo di tornare nella propria comunità per prestare assistenza sanitaria.

A questo si affianca il servizio di un’ambulanza con un’infermiera, che attraversa il territorio per portare farmaci e cure, oltre alla scuola di musica con i violini del Chaco, pensata per offrire un’attività educativa e formativa ai giovani dei villaggi.

L’ingresso al concerto è libero e non è previsto biglietto. È possibile riservare posti seduti inviando un messaggio WhatsApp al numero 328 5376862. Le offerte raccolte durante la serata saranno destinate alla missione.

Per maggiori informazioni sulle attività sostenute è possibile consultare il sito www.tekovekatu.org.

Last modified: Giugno 19, 2026