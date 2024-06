Tiroide, salute delle ossa, stili di vita sani: incontro aperto alla cittadinanza con specialisti endocrinologi Aoup e Croce rossa italiana

Scritto da Antonio Tognoli• 6:01 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il comitato regionale toscano della Sie-Società italiana di Endocrinologia, nell’ambito del progetto inSIEme per la salute endocrinologica, in collaborazione con la Croce rossa italiana ha organizzato un evento divulgativo rivolto alla cittadinanza che si terrà a Pisa sabato 22 giugno, in Piazza Garibaldi dalle 8.30 alle 13.

Verranno predisposti tavoli di consulto con i cittadini su 3 principali tematiche endocrine:



– la tiroide e la sua salute fra fisiologia e patologia



– l’importanza della salute dell’osso, prevenire e curare



– alimentazione, stile di vita e sport



L’incontro sarà gestito da endocrinologi universitari e ospedalieri e dagli specializzandi della Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo delle Unità operative di Endocrinologia dell’Aoup.

