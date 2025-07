Tielle Arredamenti ad Altopascio: dalle origini ad oggi, l’artigianalità di lavorare il legno con pregio e dinamismo

Written by admin• 5:11 pm• Redazionale aziende

Circa 50 anni fa, nella cittadina di Altopascio in Provincia di Lucca, nasce la falegnameria del Sig. Silvano, dove la passione per il legno e la precisione nel lavorarlo, fecero diventare il suo laboratorio un punto di riferimento in tutta la lucchesia, incentrato sulla produzione artigianale di scale da interni ed esterni su misura.

di Melania Pulizzi

Nel tempo, la soddisfazione dei clienti e le loro richieste verso la falegnameria, in merito ad ulteriori tipologie produttive nel campo dell’arredamento, fecero sbocciare al suo fianco anche un piccolo show-room contenente nuove proposte; con l’espansione dell’attività, subentrarono anche la figlia Patrizia e il marito Luciano che, intorno agli anni 2000 rilevarono e rinnovarono l’azienda di famiglia, unendo l’imprenscindibile tradizione artigianale del padre Silvano con la modernità dei tempi che cambiano, arrivando a fondare così Tielle Arredamenti: ad oggi un’azienda capace di offrire al cliente “la migliore soluzione in qualunque situazione”, grazie al suo spirito di adattamento e naturalmente all’esperienza sul campo, fino a fuori Regione. Per Tielle Arredamenti e i suoi falegnami specializzati, andarsi ad integrare perfettamente con ciò che li circonda è la loro specialità, insieme alla piena soddisfazione da parte del cliente, a cui garantiranno il supporto anche negli anni a venire. Il lavoro minuzioso da parte del laboratorio artigianale, comprende dei passaggi chiave fondamentali, tra i quali la partecipazione ad ogni fase della produzione da parte del cliente, dal prodotto grezzo al prodotto finito. Questo è quello che fin dalle origini è ciò che ha sempre distinto l’azienda: professionalità, qualità, trasparenza e cortesia.

Questa mattina ho avuto il piacere di parlare con la Sig.ra Patrizia che, con la grande gentilezza e disponibilità che la contraddistingue, ci ha raccontato la storia dell’azienda di famiglia, dagli esordi fino a ciò che è oggi, una validissima realtà nel settore del legno e non solo.

Intervistatore: Buongiorno Sig.ra Patrizia, mi racconti le origini di Tielle Arredamenti.

Patrizia Magnani: “La falegnameria nasce 50 anni ad Altopascio, dove si trova a tutt’oggi; mio padre ne è stato il promotore, incentrandola solo sulla produzione di scale da interno ed esterno, come scale a chiocciola in legno e in metallo, scale a giorno, scale alla marinara, ringhiere, e così via; poi le persone hanno cominciato a chiederci ulteriori soluzioni di arredamento legate al resto della propria abitazione piuttosto che alla propria attività e, quando nel 2000 siamo subentrati io e mio marito, abbiamo inserito anche le porte, le cucine e il resto dell’arredo; ma non è finita qui, in quanto ci occupiamo ad oggi anche di pavimenti in legno e laminato, pergole, infissi esterni, rivestimenti e quant’altro, andando a proporre soluzioni e offerte migliori per ogni angolo, stile e gusto; tutto questo è facilmente visitabile e riscontrabile nel nostro show-room di circa 200 mq”.

Intervistatore: Mi parli dei professionisti all’interno del vostro laboratorio e di come funziona il lavoro.

Patrizia Magnani: “I nostri collaboratori interni sono falegnami specializzati con esperienza trentennale nella lavorazione del legno, e alcuni di loro vantano anche la qualifica di progettisti, dato che usufruiscono di programmi come Autocad, oppure macchinari a controllo numerico, diventati indispensabili anche per accelerare il lavoro. Andiamo per passaggi: nel primo step il cliente ci contatta, ci espone il suo bisogno e le sue idee, oppure se lo richiede, siamo pronti a fornirgliene noi facendoci spiegare a grandi linee l’ambiente dove deve essere fatto il progetto e, in maniera rapida facciamo uno schizzo provvisorio al computer dove potrà vedere un primo risultato in 3D. Il secondo step è quello in cui i tecnici si recano sul posto gratuitamente, per prendere visione degli spazi e per effettuare tutte le misurazioni, valutando le varie proposte in cerca della soluzione migliore. Terzo step, una volta che il cliente accetta il progetto, i nostri falegnami partono con la produzione in laboratorio, il fulcro dove si sviluppa tutto, con una particolarità che ci contraddistingue, ovvero quella che il lavoro avvenga a porte aperte: questo è un passaggio molto importante, ed è la disponibilità che noi diamo al cliente in merito alla costruzione del lavoro deciso, in quanto può recarsi in falegnameria per avvalersi di richieste aggiuntive in corso d’opera, oppure solo per pura curiosità. Quarto ed ultimo step, riguarda la consegna a casa del manufatto, il montaggio da parte dei professionisti e l’accordo di restare a loro disposizione per qualunque bisogno futuro”.

Intervistatore: In un’industria che produce delle soluzioni spesso molto accattivanti, economiche e subito disponibili, come Ikea oppure Mondo Convenienza, come affrontate questa feroce concorrenza?

Patrizia Magnani: “Se si vuole un oggetto su misura, con materiali di qualità, durevoli nel tempo, con consegna e montaggio incluso nel prezzo e l’assistenza post vendita anche negli anni, bisogna avvalersi di un’azienda artigiana come noi. Certamente non si può fare un paragone economico tra un prodotto fatto da un artigiano, rispetto ad uno commerciale fatto in serie, ma questo è tutto a discrezione delle persone e di ciò che cercano”.

Intervistatore: Qual è il target di clienti che si rivolge a voi?

Patrizia Magnani: “La nostra è una clientela intermedia, dal professionista all’impiegato; a volte non dipende solo dalla disponibilità economica, ma dalla concezione che una persona ha in merito ai prodotti di qualità, che non possono essere svalutati naturalmente. Noi siamo comunque versatili e flessibili sulle soluzioni che offriamo, abbiamo clienti che ci richiedono sopralluoghi in ville, studi professionali o attività di ristorazione, e ciò che desiderano è qualcosa di particolare e prestigioso; ma, ci rechiamo anche nell’abitazione di una persona che giustamente vuole spendere meno e avere lo stesso un prodotto di ottima qualità, per il quale possiamo benissimo optare per un risultato più semplice e meno oneroso, ma altrettanto bello”.

Intervistatore: Date la possibilità di effettuare pagamenti rateizzati?

Patrizia Magnani: “Assolutamente sì. A qualunque cliente è giusto che vengano offerte tutte le possibilità, in modo da raggiungere qualitativamente, esteticamente ed economicamente il risultato richiesto”.

Intervistatore: Quali tempistiche avete per la produzione di un lavoro?

Patrizia Magnani: “Abbiamo delle tempistiche abbastanza veloci nella nostra categoria di artigiani, generalmente ci prendiamo da da 1 a 2 mesi al massimo, tutto dipende dal lavoro che dobbiamo fare e dagli impegni che abbiamo”.

Intervistatore: Avete clienti che arrivano anche da fuori Provincia/Regione?

Patrizia Magnani: “Sì. Tendenzialmente i nostri clienti arrivano un pò da tutta la Provincia di Lucca, ma anche da Firenze, Empoli, Pistoia e Pisa; ma lavoriamo molto bene anche in Liguria, dove ci sono persone che hanno la seconda casa. Noi comunque ci spostiamo senza problemi, certamente dipende anche dalla consistenza del lavoro che dobbiamo fare. Generalmente il primo contatto è telefonico oppure tramite mail, soprattutto per chi chiama da più lontano; poi in base alle nostre informazioni sommarie decide se venire a trovarci in negozio, in quanto le soluzioni vanno viste di persona, così come la discussione sul progetto, a scelta dei materiali, dei colori e così via”.

Intervistatore: Avete anche una vetrina outlet, come funziona?

Patrizia Magnani: “Sono delle soluzioni/prodotti nuovi che offriamo ogni tanto ai clienti a dei prezzi vantaggiosi, anche per rinnovare un pò lo show-room e ampliare la disponibilità attraverso delle novità”.

Intervistatore: Reperite il materiale, soprattutto il legno, da ditte regionali o nazionali?

Patrizia Magnani: “Certi tipi di materiali, come quelli di consumo, vengono acquistati da aziende pressoché locali, mentre per quanto riguarda il legno massello di solito lo reperiamo da aziende per noi storiche fuori dalla Toscana, situate in Nord Italia”.

Intervistatore: La vostra produzione immagino che si svolga nel rispetto dell’ambiente, può dirmi qualcosa su questo aspetto?

Patrizia Magnani: “Come prima cosa utilizziamo materiali certificati, sia che si parli di legno massello che altri tipi di manufatti; mentre, gli scarti delle lavorazioni del legno le andiamo a mettere dentro un silos, che poi ci serviranno durante il periodo invernale per riscaldare l’intera falegnameria e la mostra, cercando di non usare gas o altre fonti di riscaldamento”.

Intervistatore: Quali sono le soluzioni che effettuate voi in laboratorio e quali sono invece le soluzioni che acquistate da altre ditte?

Patrizia Magnani: “Tutto ciò che è in legno o in metallo lo eseguiamo noi in laboratorio, quindi dalle scale, ai mobili, alle ringhiere; mentre per gli infissi, i pergolati o le cucine, ci affidiamo a grandi marchi”.

Intervistatore: Trovate con difficoltà il personale? Nel caso, lo preferite già specializzato o lo formereste voi?

Patrizia Magnani: “Trovare personale è molto difficile, sia che si cerchi appena diplomato e che abbia voglia di imparare il mestiere, oppure che sia già specializzato e conosca bene il lavoro. Ci vuole passione e voglia di mettersi in gioco, in quanto il falegname è stato e resterà il lavoro del futuro”.

Intervistatore: Ho visto che oltre al sito web, avete anche delle pagine social dedicate alla vostra attività. Quanto vi hanno aiutato e vi aiutano a sponsorizzarvi, e quanto invece fa per voi il passaparola?

Patrizia Magnani: “Si lavora molto sul passaparola, la soddisfazione dei clienti è il biglietto da visita migliore; si lavora molto anche sui clienti che ritornano anche a distanza di anni, oppure figli di genitori che da noi avevano fatto lavori 25 anni fa. I social sono un mezzo pubblicitario interessante, soprattutto per i clienti di nuova generazione che a volte non sanno della nostra esistenza e ci trovano tramite il sito web oppure le pagine social; per i tempi che corrono bisogna essere sul web, però resto dell’avviso che comunque va usato con moderazione e prudenza. Noi comunque ci facciamo conoscere anche grazie a lavori secondari, come una verniciatura, cambiare una serratura, le cerniere di una porta, sostituire dei vetri ad una finestra.. spesso è capitato che conoscendoci nell’occasione di interventi così piccoli, ci richiedessero successivamente progetti veri e propri”.

Intervistatore: Un’ultima domanda, a mio parere molto importante, a conclusione della nostra piacevole conversazione: da donna imprenditrice, cosa si sente dire a chi come lei vuole mettersi in gioco?

Patrizia Magnani: “Alle donne come me, che ogni giorno costruiscono, disfanno, innovano e creano, direi di portare avanti la propria passione con determinazione, di non fermarsi davanti alle sfide e a mettere il cuore e il talento in ogni progetto che hanno in mente!”.

Con queste parole ricche di passione, grinta e voglia di fare, la ringrazio moltissimo Sig.ra Patrizia per avermi dedicato un pò del suo tempo e soprattutto per aver ricordato che l’artigianalità non è scomparsa, anzi, va solo ricercata, apprezzata e salvaguardata. Le auguro buona giornata e buon lavoro!

