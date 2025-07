L’Effemeride Pisana del 25 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:01 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

venerdì 25 luglio 2025, il sole sorge alle 5:58 e tramonta alle 20:50

Oggi è il 156mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata internazionale per il benessere giudiziario

Giornata internazionale della scarpa rossa

Giornata mondiale della prevenzione degli annegamenti

Anniversario dell’annessione della provincia di Guanacaste in Costa Rica

Vigilia del giorno della Rivoluzione a Cuba

Giorno di Jaakko in Finlandia

Giorno della costituzione di Porto Rico

Giorno della Repubblica della Tunisia

Santo del giorno:

San Giacomo il maggiore apostolo

Patrono dei pellegrini, cavalieri, soldati, veterinari, profumieri, calzettai, farmacisti, droghieri, cappellai e viaggiatori

Patrono di Pistoia, Casalnuovo di Napoli, Caltagirone, Massarosa, Beinasco, Alpignano, Reggello, Altopascio, Calvizzano, Rivarolo Canavese

Protettore dalle malattie reumatiche

Martire a Gerusalemme nel 42 d.C.

E’ detto “Maggiore” per distinguerlo dall’apostolo omonimo, Giacomo di Alfeo. Lui e suo fratello Giovanni sono figli di Zebedeo, pescatore in Betsaida, sul lago di Tiberiade. Chiamati da Gesù (che ha già con sé i fratelli Simone e Andrea) anch’essi lo seguono (Matteo cap. 4). Nasce poi il collegio apostolico: “(Gesù) ne costituì Dodici che stessero con lui: (…) Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerghes, cioè figli del tuono” (Marco cap. 3). Con Pietro saranno testimoni della Trasfigurazione, della risurrezione della figlia di Giairo e della notte al Getsemani. Conosciamo anche la loro madre Salome, tra le cui virtù non sovrabbonda il tatto. Chiede infatti a Gesù posti speciali nel suo regno per i figli, che si dicono pronti a bere il calice che egli berrà. Così, ecco l’incidente: “Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono”. E Gesù spiega che il Figlio dell’uomo “è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti” (Matteo cap. 20).

E Giacomo berrà quel calice: è il primo apostolo martire, nella primavera dell’anno 42. “Il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni” (Atti cap. 12). Questo Erode è Agrippa I, a cui suo nonno Erode il Grande ha fatto uccidere il padre (e anche la nonna). A Roma è poi compagno di baldorie del giovane Caligola, che nel 37 sale al trono e lo manda in Palestina come re. Un re detestato, perché straniero e corrotto, che cerca popolarità colpendo i cristiani. L’ultima notizia del Nuovo Testamento su Giacomo il Maggiore è appunto questa: il suo martirio.

Secoli dopo, nascono su di lui tradizioni e leggende. Si dice che avrebbe predicato il Vangelo in Spagna. Quando poi quel Paese cade in mano araba (sec. IX), si afferma che il corpo di san Giacomo (Santiago, in spagnolo) è stato prodigiosamente portato nel nord-ovest spagnolo e seppellito nel luogo poi notissimo come Santiago de Compostela. Nell’angoscia dell’occupazione, gli si tributa un culto fiducioso e appassionato, facendo di lui il sostegno degli oppressi e addirittura un combattente invincibile, ben lontano dal Giacomo evangelico (a volte lo si mescola all’altro apostolo, Giacomo di Alfeo). La fede nella sua protezione è uno stimolo enorme in quelle prove durissime. E tutto questo ha un riverbero sull’Europa cristiana, che già nel X secolo inizia i pellegrinaggi a Compostela. Ciò che attrae non sono le antiche, incontrollabili tradizioni sul santo in Spagna, ma l’appassionata realtà di quella fede, di quella speranza tra il pianto, di cui il luogo resta da allora affascinante simbolo. Nel 1989 hanno fatto il “Cammino di Compostela” san Giovanni Paolo II e migliaia di giovani da tutto il mondo.

E’ accaduto il 25 luglio:

306 – Costantino I viene proclamato imperatore dalle sue truppe

325 – Conclusione del Concilio di Nicea: è stato il primo concilio ecumenico del mondo cristiano, secondo la prassi del Concilio di Gerusalemme di età apostolica

1261 – Riconquista di Costantinopoli da parte dei bizantini comandati dal generale Alessio Strategopulo, la città torna a essere capitale dell’Impero bizantino

1799 – Prima battaglia di Aboukir: ad Abukir, Egitto, Napoleone I di Francia sconfigge 10000 ottomani guidati da Mustafa Pascià

1861 – Guerra di secessione americana, la Risoluzione Crittenden-Johnson viene approvata dal Congresso statunitense: in essa si dichiara che la guerra viene combattuta per preservare l’Unione e non per porre fine alla schiavitù

1866 – Il Congresso degli USA approva una legge che istituisce il grado di generale dell’esercito (oggi detto “generale a 5 stelle”); il tenente generale Ulysses S. Grant diventa il primo a ottenere questo grado

1869 – Come parte della Restaurazione Meiji, i daimyō (feudatari) iniziano a restituire i loro domini territoriali all’Imperatore (data secondo il calendario lunare: 18 giugno 1869)

1897 – Lo scrittore Jack London parte per unirsi alla Corsa all’oro del Klondike, dove scriverà i suoi primi racconti di successo

1909 – Louis Blériot compie il primo volo in aeroplano attraverso La Manica, da Calais a Dover in 37 minuti

1920 – Telecomunicazioni: prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica

1943 – Seconda guerra mondiale: Benito Mussolini viene sfiduciato dal Gran consiglio del fascismo che vota l’ordine del giorno Grandi, e successivamente viene arrestato a Villa Savoia dai capitani dei Carabinieri Paolo Vigneri e Raffaele Aversa e il suo esecutivo sostituito dal governo guidato da Pietro Badoglio; questo fatto segna convenzionalmente la caduta del fascismo

1946 – Test nucleari: nel primo test sottomarino di una bomba atomica, la USS Saratoga (CV-3) (non più operativa) viene affondata vicino all’Atollo di Bikini nell’oceano Pacifico, quando gli USA detonano la Baker Day

USA: Dean Martin e Jerry Lewis si esibiscono per la prima volta in coppia

1956 – A un’ottantina di chilometri da Nantucket Island, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo essersi scontrata nella nebbia con la Stockholm, causando la morte di 51 persone

1973 – Viene lanciata la dodicesima sonda verso Marte, nell’ambito della missione russa Mars 5: raggiungerà il pianeta il 12 febbraio 1974 e invierà alla Terra alcuni dati

1978 – Nasce Louise Brown, la prima dei cosiddetti bambini in provetta

1984 – Svetlana Evgen’evna Savickaja, cosmonauta della Salyut 7, diventa la prima donna a camminare nello spazio

1992 – I Giochi della XXV Olimpiade si aprono ufficialmente a Barcellona

1994 – Israele e Giordania firmano la Dichiarazione di Washington che pone formalmente fine allo stato di guerra che esisteva fra le due nazioni dal 1948

1998 – La Marina Militare degli Stati Uniti d’America commissiona la portaerei USS Harry S. Truman (CVN-75) e la mette in servizio

2000 – Parigi: un Concorde dell’Air France, il volo 4590 precipita poco dopo il decollo dall’Aeroporto Charles de Gaulle causando 113 vittime, le 109 persone a bordo e quattro a terra

2010 – WikiLeaks pubblica documenti classificati della guerra in Afghanistan

Curiosità astrologiche per i nati il 25 luglio:

Chi è nato il 25 luglio porta dentro sé una tensione tra luce esterna (Sole, Leone) e profondità interiore (numerologia 7, Pushya, astrologia vedica). È un leader naturale con qualità spirituali latenti, che spesso cerca di guidare senza imporsi, influenzare senza dominare.

Il proverbio del 25 luglio:

Per San Giacomo, l’estate a Pisa tira il fiato o si dà un bel caldo torrido

Nati il 25 luglio:

ELIAS CANETTI

Scrittore bulgaro, premio Nobel

α 25 luglio 1905 ω 14 agosto 1994

FILIPPO GANNA

Atleta italiano, ciclismo

α 25 luglio 1996

SABINA GUZZANTI

Regista, attrice ed imitatrice comica italiana

α 25 luglio 1963

PAOLO KESSISOGLU

Attore, comico e conduttore tv italiano

α 25 luglio 196

GIGI MARZULLO

Giornalista e conduttore tv italiano

α 25 luglio 1953

GARETH THOMAS

Rugbista gallese

α 25 luglio 1974

Deceduti il 25 luglio:

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE

Poeta e critico letterario inglese

α 21 ottobre 1772 ω 25 luglio 1834

OLIVIA DE HAVILLAND

Attrice anglo-americana

α 1 luglio 1916 ω 25 luglio 2020

SERGIO MARCHIONNE

Manager italiano

α 17 giugno 1952 ω 25 luglio 2018

MATILDE SERAO

Giornalista e scrittrice italiana

α 14 marzo 1856 ω 25 luglio 1927

