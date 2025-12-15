THE SWINGLES – Together at Christmas. Un concerto natalizio per tutta la famiglia a La Città del Teatro

Written by admin• 2:54 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Sabato 20 dicembre alle ore 21, il palco de La Città del Teatro di Cascina ospita uno dei gruppi vocali a cappella più celebri al mondo: The Swingles, protagonisti del concerto speciale Together at Christmas, un viaggio musicale tra le melodie più amate del Natale, pensato per emozionare grandi e piccoli.

Fondato oltre sessant’anni fa da Ward Swingle, il gruppo ha rivoluzionato la musica a cappella, conquistando cinque Grammy Awards e un pubblico internazionale grazie a uno stile inconfondibile che unisce musica classica, jazz, pop e folk. Eleganza, virtuosismo e calore emotivo rendono ogni loro esibizione un’esperienza unica.

In Together at Christmas, le voci di Mallika Bhagwat, Sarah Alison, Laura Moisey-Gray, James Botcher, Owen Butcher, Jamie Wright e Tom Hartley si intrecciano in armonie raffinate, evocando atmosfere invernali e il calore delle feste. Il programma spazia dai grandi classici della tradizione natalizia, come O Come O Come Emmanuel e Silent Night, a brani più gioiosi e coinvolgenti come Jingle Bells e Carol of the Bells, con arrangiamenti capaci di affascinare ascoltatori di ogni età.

A rendere il concerto ancora più suggestivo contribuisce il lavoro del sound engineer Jacques Golding, che arricchisce le performance con effetti sonori realizzati dal vivo attraverso le stesse voci del gruppo, fondendo tradizione vocale e innovazione tecnologica.

Together at Christmas è un appuntamento imperdibile per celebrare il Natale attraverso la bellezza della musica vocale e vivere un momento di condivisione e meraviglia in famiglia.

Sabato 20 dicembre – ore 21.00

La Città del Teatro Cascina

Prevendite su Ticketone e presso la biglietteria del teatro

Biglietti ridotti per ragazzi under 15

Info: 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Dicembre 15, 2025