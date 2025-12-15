Premio Eco-Innovazione 2025: premiate IVtech e Zerynth alla Fondazione ISI

Written by admin• 2:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Innovazione, ricerca e sostenibilità al centro dell’evento “L’innovazione che vince”, organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest nella sede della Fondazione ISI, in occasione della cerimonia di consegna del Premio Eco-Innovazione 2025.

La mattinata ha visto il confronto tra rappresentanti del mondo universitario, della ricerca e delle imprese sul ruolo strategico del trasferimento tecnologico e sugli strumenti regionali a sostegno dell’innovazione. Particolare attenzione è stata dedicata ai bandi della Regione Toscana per l’innovazione, pensati per rafforzare le capacità di ricerca e sviluppo delle PMI e favorire l’introduzione di tecnologie avanzate nel sistema produttivo.

«Premiare l’innovazione e stimolare processi emulativi è fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese del territorio – ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest –. La transizione digitale ed ecologica rappresenta una sfida, ma anche una grande opportunità di crescita».

La cerimonia si è conclusa con la premiazione delle due imprese vincitrici dell’edizione 2025, selezionate per la capacità di coniugare sviluppo economico, impatto sociale e sostenibilità ambientale.

Per la sezione Micro imprese è stata premiata IVtech Srl, per una soluzione innovativa che migliora l’affidabilità della sperimentazione preclinica, aumentando la sicurezza dei pazienti e contribuendo alla sostenibilità del settore farmaceutico.

Per la sezione PMI il riconoscimento è andato a Zerynth Spa, per lo sviluppo di una piattaforma digitale basata su intelligenza artificiale e machine learning, capace di migliorare la qualità dei dati e la predittività dei processi industriali.

A ciascuna impresa è stato assegnato un attestato di riconoscimento e un premio di 10mila euro. La consegna è stata resa ancora più simbolica dalla partecipazione di E.do, uno dei robot educativi di ISIlab, laboratorio didattico di Fondazione ISI.

Il Premio Eco-Innovazione è rivolto alle imprese delle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara che si sono distinte negli ultimi due anni per progetti capaci di generare valore attraverso l’innovazione sostenibile.

Last modified: Dicembre 15, 2025