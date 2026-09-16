Acquedotto di Gello: oltre un milione di euro per rinnovare la rete idrica

Written by Redazione• 2:04 pm• San Giuliano Terme, Attualità

Completati i primi 740 metri di nuova condotta, in corso l’ultimo tratto. Il Comune: “Un intervento strutturale atteso da tempo”

SAN GIULIANO TERME – Proseguono a Gello i lavori di rinnovo della rete idrica lungo via Ulisse Dini, promossi dal Comune e realizzati da Acque S.p.A., con l’obiettivo di superare una criticità che da anni interessa la frazione, caratterizzata da frequenti rotture e perdite della vecchia condotta in cemento-amianto, che verrà definitivamente eliminata e sostituita con una condotta più moderna e sicura.

Il progetto prevede la posa su un tratto di circa 1.300 metri di nuova condotta in ghisa sferoidale DN 150 e il rinnovo di circa 65 allacciamenti d’utenza, per un investimento complessivo superiore al milione di euro.

I lavori sono iniziati nel mese di marzo. Sono già stati completati i primi due tratti, per complessivi 740 metri e circa 20 allacciamenti. È attualmente in corso l’ultimo tratto, a nord della ferrovia, dall’intersezione con via G. Matteotti fino al passaggio a livello di via U.Dini. La conclusione è prevista verso la fine di ottobre.

“Questo intervento rappresenta una scelta precisa: non limitarci più a rincorrere i problemi quando si verificano, ma intervenire sulla rete in maniera strutturale. Gello ha conosciuto per troppo tempo una situazione caratterizzata da guasti e interventi emergenziali. Oggi investiamo per garantire ai cittadini un servizio più efficiente, affidabile e sostenibile”, dichiara Fabiana Coli, assessora ai Lavori pubblici.

I lavori interessano una strada caratterizzata da abitazioni, accessi privati, intersezioni e numerosi sottoservizi. L’organizzazione del cantiere è stata quindi definita per garantire, per quanto possibile, l’accesso alle abitazioni, il passaggio pedonale in sicurezza e il transito dei mezzi di emergenza.

Le diverse fasi dei lavori sono state coordinate dal Comune insieme a Polizia Municipale, Acque S.p.A., Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, impresa esecutrice, 118, Vigili del Fuoco, Autolinee Toscane e RFI, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.

Con la riapertura delle scuole, particolare attenzione è stata dedicata anche al trasporto pubblico. Le corse scolastiche mattutine delle linee 60 e 70 possono nuovamente transitare da via Ulisse Dini nella fascia oraria 7.00-7.40, compatibilmente con l’avanzamento del cantiere e le condizioni di sicurezza.

Per il rientro da scuola restano attive le fermate provvisorie di via Livatino e via Martin Luther King, davanti al numero civico 49.

“Abbiamo cercato di ridurre il più possibile l’impatto sulle famiglie e sui cittadini, perché la realizzazione di un’opera pubblica non può prescindere dalla necessità di garantire i servizi essenziali. Il passaggio delle linee 60 e 70 nella fascia mattutina è il risultato del lavoro svolto con Autolinee Toscane per trovare una soluzione concreta alle esigenze scolastiche. Anche per il rientro abbiamo cercato di avvicinare il più possibile il servizio all’abitato, attraverso l’attivazione delle fermate provvisorie”, dichiara Francesco Corucci, assessore alla Mobilità e ai Trasporti.

L’organizzazione del cantiere ha richiesto un costante lavoro di coordinamento per contenere i disagi e garantire la continuità dei servizi. L’Amministrazione ha seguito l’evoluzione delle lavorazioni mantenendo il confronto con tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di arrivare alla conclusione dell’intervento verso la fine di ottobre.

“Un cantiere complesso richiede necessariamente un lavoro altrettanto complesso sul piano organizzativo. Abbiamo seguito costantemente l’evoluzione delle lavorazioni proprio per cercare di contenere i disagi e garantire la continuità dei servizi, senza perdere di vista l’obiettivo principale: portare a termine nel più breve tempo possibile un intervento che Gello attendeva da tempo. Ringraziamo i cittadini per la pazienza. Siamo consapevoli che questi mesi non sono semplici, ma siamo altrettanto consapevoli che il disagio temporaneo legato al cantiere è direttamente connesso a un investimento che produrrà benefici duraturi”, dichiara il sindaco Matteo Cecchelli.

Un investimento di oltre un milione di euro per superare una criticità storica e restituire alla frazione una rete idrica moderna e sicura.

Last modified: Settembre 17, 2026