Terzo settore, ogni giorno oltre 152mila persone si rivolgono alle associazioni pisane

Written by Redazione• 11:26 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Sono circa 152.440 le persone che ogni giorno si rivolgono alle associazioni del Terzo settore della provincia di Pisa: famiglie, anziani, giovani, studenti, donne, persone con disabilità o in difficoltà economica. È il quadro che emerge dallo studio condotto da Andrea Salvini, professore di Sociologia generale al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, che sarà presentato venerdì 6 giugno, alle ore 9, all’Auditorium di Palazzo Blu, in via Pietro Toselli 27 a Pisa.

L’iniziativa, dal titolo Lo stato di salute del Terzo settore nella provincia di Pisa, è organizzata dalla Delegazione Cesvot di Pisa.

Porteranno i saluti istituzionali Daniele Vannozzi, presidente della Delegazione Cesvot di Pisa, Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, Michele Conti, sindaco di Pisa, Verter Tursi, portavoce del Forum Terzo Settore Pisa, Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, e un rappresentante della Regione Toscana.

Salvini presenterà la Fotografia del Terzo settore nella Delegazione Cesvot di Pisa. A seguire si terrà la tavola rotonda Il Terzo settore fra continuità e cambiamento, coordinata dal giornalista Antonello Riccelli. Interverranno Mario Dimonte, presidente Arci Pisa e Alta Val di Cecina Aps, Rachele Antonelli, referente Sviluppo associativo Acli Provinciale Pisa e Lucca Aps, Silvia Stefanini, presidente della Filarmonica di Pomarance, Antonio Doveri, presidente della Pubblica Assistenza di Fornacette, e Alessandra Rossi, presidente Uisp Comitato territoriale di Pisa.

Le conclusioni saranno affidate a Daniele Vannozzi e ad Amanuel Sikera, assessore al Terzo settore del Comune di Pisa.

“La fotografia del Terzo settore pisano conferma l’importanza della collaborazione tra associazioni e tra associazioni e istituzioni, e in questo è fondamentale il ruolo che ricopre Cesvot – afferma Vannozzi –. Il 34,4% degli enti del Terzo settore del territorio ha partecipato, nel 2024, ad attività di formazione organizzate da Cesvot, mentre il 63% dichiara di conoscere Cesvot molto bene. Tra questi, il 79,7% ha usufruito di almeno un servizio offerto dal Centro di servizi”.

Dallo studio emerge che la maggior parte delle associazioni pisane opera nei settori cultura, sport e ricreazione, che rappresentano il 38,8% del totale. Seguono sanità, con il 17,9%, e assistenza sociale e protezione civile, con il 16%.

Nel dettaglio, il 39,9% degli enti svolge attività culturali e artistiche, il 34,6% attività ricreative e di socializzazione, il 16,3% servizi di assistenza sociale, il 14,1% altri servizi sanitari, il 6,5% attività di protezione civile e assistenza nelle emergenze, il 6,5% promozione del volontariato, il 4,9% tutela e protezione dei diritti e il 4,9% protezione dell’ambiente.

I principali destinatari delle attività sono la collettività in generale, indicata dal 36,9% degli enti, i giovani, con il 31,2%, le famiglie, con il 27,8%, e gli anziani, con il 23,6%. Seguono studenti, persone con disabilità, minori, malati e traumatizzati e donne.

Il 51,5% degli enti ha adottato nel 2024 strategie per favorire il coinvolgimento di nuovi volontari, anche in funzione del ricambio generazionale. Gli strumenti più utilizzati sono i social network, indicati dal 40%, e il passaparola con i contatti informali, al 19,2%.

Tra gli altri dati emersi, solo il 2,9% dei rispondenti dichiara familiarità con strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT o Gemini, mentre il 43% afferma di avere convenzioni con enti pubblici, per un totale di 316 convenzioni.

Guardando al futuro, il 66% delle associazioni intende potenziare i servizi e le attività già esistenti, l’8% prevede iniziative di animazione territoriale per la promozione del benessere della comunità, il 5,7% punta a organizzare attività innovative e il 7,5% intende realizzare progetti con le scuole per sensibilizzare al volontariato.

Per informazioni: 050 503861 – area.costa@cesvot.it.

Last modified: Giugno 4, 2026