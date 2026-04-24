Terricciola, riqualificati i locali di via Gherardi del Testa: più accessibilità e spazi rinnovati

Written by Redazione• 9:33 am• Terricciola

TERRICCIOLA – Sopralluogo, nella mattinata di giovedì 23 aprile, a Terricciola per il sindaco Matteo Arcenni e la vicesindaca Elena Baldini Orlandini, che hanno visitato i locali di via Tommaso Gherardi del Testa al termine degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione.

I lavori hanno riguardato in particolare il miglioramento dell’accessibilità degli spazi, con l’obiettivo di garantire una fruizione piena e inclusiva per tutti i cittadini. Contestualmente sono stati eseguiti interventi di manutenzione interna, tra cui la tinteggiatura delle pareti del disimpegno e dell’ambulatorio, rendendo gli ambienti più decorosi e funzionali.

Nei prossimi giorni saranno completate alcune lavorazioni esterne, che non compromettono l’utilizzo dei locali, già restituiti alla comunità.

«Era un impegno preso con i cittadini e oggi possiamo dire di averlo mantenuto – ha dichiarato il sindaco Matteo Arcenni –. Si tratta di un intervento importante non solo sotto il profilo tecnico, ma anche per il valore che questi spazi rappresentano per la comunità. Restituiamo locali più sicuri, accessibili e dignitosi, proseguendo nel percorso di miglioramento del patrimonio pubblico e dei servizi».

Last modified: Aprile 24, 2026