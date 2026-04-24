Montopoli in Fiore: il fascino senza tempo del giardino di Varramista in un incontro dedicato

Written by Redazione• 10:23 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Un viaggio tra storia, paesaggio e memoria: domenica 26 aprile alle ore 11, a Montopoli in Val d’Arno, si terrà la presentazione del libro Il giardino di Varramista (Ets), nell’ambito della manifestazione “Montopoli in Fiore”. L’appuntamento è nella sala del Circolo Santo Stefano, alle spalle della pieve dei Santi Stefano e Giovanni.

Il volume, curato da Galileo Magnani, docente dell’Università di Pisa, racconta l’evoluzione storica e paesaggistica del giardino della celebre Villa di Varramista, da giardino all’italiana a giardino all’inglese. Un patrimonio che, ancora oggi, conserva intatto il suo fascino e la sua ricchezza botanica.

All’incontro, Magnani dialogherà con Luigi Latini, docente dell’Università Iuav di Venezia e direttore della Fondazione Benetton di Treviso, offrendo uno sguardo approfondito sul valore culturale e storico del complesso.

A moderare sarà Roberto Boldrini.

Il giardino di Varramista, reso celebre anche da eventi e matrimoni storici, rappresenta un esempio significativo di paesaggio evoluto nel tempo, capace di raccontare secoli di trasformazioni senza perdere la propria identità.

Un’occasione per riscoprire uno dei luoghi più suggestivi del territorio, tra natura, storia e cultura.

Last modified: Aprile 24, 2026