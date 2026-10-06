Terre di Pisa Food & Wine Festival: 87 produttori in piazza, tra arte bianca e sostenibilità

Written by Redazione• 2:34 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 16 al 18 ottobre in piazza Vittorio Emanuele II la quattordicesima edizione, con degustazioni, laboratori, incontri e attività per bambini

PISA – Tre giorni dedicati ai sapori del territorio, con un’attenzione particolare alla panificazione e alla sostenibilità ambientale. Torna dal 16 al 18 ottobre in piazza Vittorio Emanuele II il Terre di Pisa Food & Wine Festival, promosso dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e giunto alla quattordicesima edizione.

Le casette espositive in legno, progettate per essere riutilizzate, ospiteranno 87 produttori e cinque consorzi, con degustazioni di vini, oli, formaggi, salumi e tartufi. Al centro del programma l’Arte Bianca, tra tradizioni, recupero delle materie prime e consumo consapevole.

In concomitanza con il World Bread Day, venerdì pomeriggio si terrà un convegno dell’Istituto Alberghiero Matteotti sull’evoluzione della cucina toscana. Seguiranno incontri sulla panificazione agricola e laboratori pratici, tra cui “Le mani in pasta”, condotto da Antonio Pio Campanella, maestro della pizza napoletana contemporanea. Domenica spazio al contest “Cecìna 2.0”, con la partecipazione delle storiche pizzerie del territorio.

Il Salone Borsa Merci ospiterà le masterclass sul vino, dalla DOC Montescudaio ai microclimi di Riparbella e alle produzioni d’autore. I laboratori di ONAF e ONAS proporranno abbinamenti tra miele e salumi, norcineria pisana e distillati, oltre alla degustazione “cacio gelato”, dedicata all’incontro tra formaggio e gelato. L’olio extravergine sarà protagonista degli appuntamenti quotidiani di “Aperiolio”, guidati dagli esperti di ASCOE.

Una delle novità riguarda la valutazione dell’impatto ambientale della manifestazione. Per la prima volta il Festival sarà sottoposto a un audit sui Criteri Ambientali Minimi applicati agli eventi, realizzato da Promo PA Fondazione e Fondazione Ecosistemi. Allestimenti, rifiuti, mobilità e comunicazione digitale saranno analizzati per individuare possibili miglioramenti nelle edizioni successive.

La divulgazione scientifica sarà affidata ai ricercatori di cinque dipartimenti del Centro Nutrafood dell’Università di Pisa, con incontri sull’alimentazione e sui falsi miti legati al cibo. Il programma prevede inoltre la collaborazione con il Banco Alimentare, per richiamare l’attenzione sulla solidarietà e sulla lotta allo spreco.

L’Agorà del Circolo Mazzei, nell’area della Libreria Bar Fogola, accoglierà presentazioni di libri, tra cui La mia cantina segreta di Stefano Quaglierini, 20 Capolavori – I Musei Nazionali di Pisa di Massimo Dada, Alla scoperta di Terricciola di Chiara Cini e Imbandivano con poco di Giovanna Baldini.

Al centro della piazza sarà allestita una nuova Area Bimbi, con attività ludico-didattiche e laboratori curati dalle aziende agricole, tra cui “C’era una volta Pane e Marmellata” e “Impastiamo la magia: il pane profumato alla lavanda”.

Il calendario dell’Extra Festival porterà invece i visitatori fuori dalla piazza, con itinerari guidati tra musei, Lungarni e centro storico, passeggiate sul rapporto tra Pisa e la cultura gastronomica ed escursioni in bicicletta nella Tenuta di San Rossore.

Per il presidente della Camera di Commercio, Valter Tamburini, il Festival conferma il proprio ruolo nella promozione delle imprese locali, collegando la valorizzazione delle tradizioni alla sostenibilità ambientale e all’etica del consumo responsabile.

La manifestazione sarà aperta venerdì 16 ottobre dalle 16 alle 22, sabato 17 dalle 11 alle 23 e domenica 18 dalle 11 alle 21. L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Università di Pisa.

Informazioni e prenotazioni: www.terredipisafoodwinefestival.it.

Last modified: Ottobre 6, 2026