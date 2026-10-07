Perché sempre più italiani cercano online i codici bonus per casinò?

Written by Redazione• 10:12 am• Pisa, Cultura

PISA – Ad agosto Confcommercio ha messo nero su bianco un sorpasso atteso da quasi vent’anni: la spesa reale pro capite delle famiglie italiane è salita a 23.261 euro, sopra i livelli precedenti al Covid e sopra il record del 2007. Il dato più interessante, però, è dove finiscono quei soldi. Si comprano meno vestiti e meno mobili, si spende di più per il tempo libero e per tutto quello che passa da uno schermo, come ha sottolineato il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, commentando i numeri dell’Ufficio Studi.

Dentro questa voce, che gli economisti chiamano intrattenimento digitale, c’è anche il gioco online con vincite in denaro. E c’è un’abitudine che accompagna quasi sempre il primo accesso: prima di aprire un conto, l’utente va a cercare i codici bonus per casinò, cioè le sequenze di lettere e numeri che sbloccano una promozione al momento della registrazione o del primo deposito. Il motivo è meno ovvio di quanto sembri, e ha a che fare con una legge.

Un mercato che cresce senza pubblicità

Dal 2018 il Decreto Dignità vieta in Italia qualsiasi forma di pubblicità dei giochi con vincite in denaro. Niente spot in prima serata, niente cartelloni lungo l’Aurelia, niente marchi sulle maglie delle squadre, niente banner sui siti di informazione. Il risultato è curioso: le offerte esistono, ma nessuno le annuncia. Chi vuole sapere cosa propone un operatore autorizzato deve andarselo a cercare, e la ricerca online ha preso il posto che altrove occupa il cartellone.

Nel frattempo il mercato legale non si è fermato. A maggio 2026 i casinò online autorizzati hanno chiuso il mese con 285,3 milioni di euro di spesa netta dei giocatori, l’11% in più rispetto a un anno prima. Anche la provincia di Pisa ha i suoi numeri: secondo i dati presentati da Cgil e Federconsumatori Toscana nel luglio 2025, riferiti al 2023, le giocate online in provincia hanno raggiunto 411 milioni di euro, terzo valore in Toscana dopo Firenze e Livorno. Nel solo capoluogo la media è di 1.464 euro giocati online per ogni residente tra i 18 e i 74 anni.

Sono cifre di raccolta, non di perdita, perché buona parte di quei soldi torna ai giocatori sotto forma di vincite. Raccontano comunque un’abitudine diffusa, che da anni si consuma soprattutto sullo smartphone.

Cosa si sblocca davvero con un codice

Un codice promozionale è uno strumento commerciale come un altro, simile al coupon di un negozio online. Alcuni operatori lo chiedono nella schermata di iscrizione o al momento della prima ricarica. Altri accreditano la promozione in automatico, senza bisogno di inserire nulla. Da novembre 2025, peraltro, molti siti permettono di aprire il conto direttamente con SPID o CIE, e il passaggio della registrazione si è accorciato parecchio.

In Italia esiste anche una distinzione che chi arriva da altri paesi spesso non conosce. Il Fun Bonus è un credito di gioco che non si può prelevare finché non è stato convertito, giocandolo un certo numero di volte. Il Real Bonus, invece, è denaro prelevabile, di solito di importo più piccolo. Due offerte che sembrano uguali sulla carta possono quindi valere cose molto diverse.

Come capire se un’offerta conviene

La voce che conta più di tutte è il requisito di puntata. Come spiega un’analisi pubblicata da ilFattoNisseno sulle promozioni dei casinò online, un bonus da 200 euro con requisito 40x obbliga a puntare 8.000 euro prima di poter prelevare le vincite generate da quel bonus. Lo stesso vale per i giri gratuiti: con un valore che spesso oscilla tra 10 e 20 centesimi a giro, cinquanta giri valgono al massimo una decina di euro.

Ci sono poi dettagli che si leggono solo nelle condizioni. La scadenza, che in molti casi è di appena sette giorni. Il tetto massimo di conversione, oltre il quale le vincite da bonus non diventano mai saldo reale. Il peso diverso dei giochi, perché le slot di solito contano per intero mentre roulette e blackjack contribuiscono molto meno al requisito. E il deposito minimo necessario per attivare l’offerta. Un’offerta più piccola con condizioni leggere vale spesso più di una cifra tonda con un requisito altissimo.

Tempo libero, non investimento

Il modo più onesto di guardare a un bonus è considerarlo uno sconto su una spesa per il tempo libero, al pari della promozione su un abbonamento in streaming o di una cena fuori sui Lungarni. Non è un guadagno e non è un modo per rientrare di qualcosa. Chi lo tratta così, fissando prima quanto vuole spendere nel mese, di solito lo usa meglio.

Sul territorio pisano, del resto, il tema è tutt’altro che astratto: la Società della Salute della Zona Pisana e il SerD dell’Ausl Toscana Nord Ovest seguono da tempo chi ha perso il controllo del gioco, con progetti finanziati dalla Regione Toscana. Il codice, alla fine, è la parte meno importante dell’offerta. Quella che conta sta scritta più in piccolo, e vale la pena leggerla tutta prima di inserire il primo euro.

Photo by Hannah Busing on Unsplash

Last modified: Ottobre 7, 2026