Vicenza – Pisa, arbitra Di Marco

Written by Redazione• 1:03 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 35enne romano Davide Di Marco della Sezione di Ciampino, l‘arbitro designato a dirigere la sfida di sabato prossimo 10 ottobre 2026 alle ore 17:15 al “Romeo Menti” fra Vicenza e Pisa, coadiuvato dai guardalinee Alessandro Russo della Sezione di Cosenza e Marco Trinchieri della Sezione di Milano, con in veste di quarto uomo Gabriele Restaldo della Sezione di Ivrea, mentre in sala VAR sarà presente Daniele Rutella della Sezione di Enna, assistito da Alessandro Prontera della Sezione di Bologna.

Dopo un quadriennio (2015-’19) a dirigere incontri di Serie D, Di Marco trascorre analogo periodo ad arbitrare gare di Serie C, prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A-B a partire dalla stagione 2023-’24 che lo vede esordire tra i Cadetti alla prima giornata in Ternana-Sampdoria conclusa con il successo degli ospiti per 2-1, per poi fare altrettanto nella Massima Divisione a metà aprile 2024 in Fiorentina-Genoa terminata sul punteggio di 1-1 e, ad oggi, il fischietto della Capitale può vantare 8 direzioni in Serie A e 34 nel Torneo Cadetto..

Per quanto concerne, infine, i precedenti con i nerazzurri, Di Marco ha diretto il Pisa in una sola circostanza, ovvero il 24 novembre 2025 alla 12esima giornata della Massima Divisione nella sfida con il Sassuolo al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, e conclusa con il punteggio di 2-2, con i nerazzurri due volte in vantaggio con un rigore trasformato da Nzola in apertura e quindi, dopo l’immediato pari di Matic al 6′, con Meister a 10′ dal termine, salvo essere raggiunti allo scadere del recupero dalla rete di Thorstvedt per i padroni di casa.

Last modified: Ottobre 7, 2026