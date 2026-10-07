Il Parco apre a quattro nuove guardie ambientali volontarie

Written by Redazione• 11:48 am• Pisa, Attualità

PISA – Contribuire alla diffusione dei valori ambientali promuovendo il rispetto della natura e della biodiversità attraverso attività con il pubblico e le scuole, distribuzione di materiale informativo e molto altro: il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, aderendo alla manifestazione d’interesse della Regione Toscana, apre a quattro nuove guardie ambientali volontarie (Gav), che andranno a supporto dell’Ufficio Promozione dell’Ente, con compiti ausiliari al personale di ruolo. C’è tempo fino alle 24 di domenica 11 ottobre per fare domanda, che va inviata via mail o pec all’indirizzo protocollo@sanrossore.toscana.it. Sul sito www.parcosanrossore.org si trovano i moduli.

Tra i criteri di ammissione l’abilitazione di Guardia ambientale volontaria in corso di validità, non aver avuto contrasti e incompatibilità e non aver contenziosi o rapporti di interesse con l’Ente Parco. Tra i criteri di selezione la preparazione culturale o professionale attinente a discipline naturalistiche ed ambientali. I volontari, che svolgeranno servizio secondo le indicazioni dell’ente, saranno coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile, infortuni e assistenza legale. Come da normativa non sono previsti rimborsi ed il servizio non costituisce titolo quale rapporto di lavoro, trattandosi di servizio volontario

Last modified: Ottobre 7, 2026