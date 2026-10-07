Terricciola, crolla un solaio in un’abitazione in ristrutturazione: ferita una donna

TERRICCIOLA – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 9.05 in via dei Lecci, nel Comune di Terricciola, a seguito di un rilevante dissesto statico.
All’interno di un edificio residenziale, in un’abitazione interessata da lavori di ristrutturazione, si è verificato il crollo di un solaio che ha coinvolto una persona.
I Vigili del Fuoco hanno prestato soccorso alla donna ferita, collaborando con il personale sanitario del 118, e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi interessati dal crollo.
La donna è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cisanello.
A seguito delle verifiche effettuate, l’abitazione è stata dichiarata inagibile e i relativi provvedimenti sono stati trasmessi agli organi competenti.
Sul posto sono intervenuti anche il vicesindaco di Terricciola, il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, i Carabinieri, la Polizia Municipale di Terricciola e un tecnico PISLL dell’USL.Last modified: Ottobre 7, 2026