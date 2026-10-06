Written by Ottobre 6, 2026 3:07 pm Pisa, Politica

Manfredi Potenti(Lega): “Lajatico: sulle pale eoliche “Poggio alle Pancole” parere negativo da parte del Ministero dell’Ambiente”

HomePisa, PoliticaManfredi Potenti(Lega): “Lajatico: sulle pale eoliche “Poggio alle Pancole” parere negativo da parte del Ministero dell’Ambiente”

Il senatore della Lega interviene sull’impianto da sette pale: «Ascoltare i territori e preservare il paesaggio delle colline pisane»

PISA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Senatore della Repubblica, Manfredi Potenti (LEGA).

La Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente avrebbe espresso parere negativo sul progetto “Poggio alle Pancole”, che prevede l’installazione di sette pale eoliche nel territorio di Lajatico. A riferirlo è il senatore della Lega Manfredi Potenti, secondo il quale il documento è stato trasmesso al Ministero della Cultura per la richiesta di concerto.

«Siamo consapevoli dell’importanza di ricavare energia da fonti rinnovabili, ma, al contempo, riteniamo che non si possano sottovalutare le preoccupazioni dei territori», dichiara Potenti, richiamando le osservazioni presentate dal Comitato Difesa Territorio, dalle amministrazioni locali e dagli abitanti.

Il senatore invita a valutare con attenzione il parere tecnico e annuncia che continuerà a seguire l’iter del progetto.

«Da parte nostra, continueremo, dunque, a monitorare l’evolversi della questione, confidando che si arrivi ad una determinazione corretta ed equilibrata che consenta di preservare le bellezze paesaggistiche delle colline pisane», conclude Potenti.

Last modified: Ottobre 6, 2026
Previous Story
Terre di Pisa Food & Wine Festival: 87 produttori in piazza, tra arte bianca e sostenibilità
Next Story
Caro energia, l’allarme di CNA Pisa: “Piccole imprese sotto pressione, servono sostegni strutturali”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti