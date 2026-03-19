Terre di Pisa Bike Days, conto alla rovescia: tre giorni tra sport, turismo e sostenibilità

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PISA – Manca un mese alle Terre di Pisa Bike Days, in programma dal 17 al 19 aprile al Giardino Scotto (Lungarno Fibonacci 2), e prende forma il programma della manifestazione che porterà nel cuore della città appassionati di ciclismo, operatori del settore e famiglie.

L’evento racconterà il mondo della bicicletta in tutte le sue dimensioni – sportiva, turistica ed educativa – attraverso un ricco calendario di iniziative tra area expo, test bike, incontri e percorsi sul territorio. Sono già aperte le iscrizioni alle ride e alle attività.

Quattro percorsi per vivere il territorio

Le Bike Experience saranno il cuore della manifestazione, con quattro appuntamenti pensati per valorizzare i paesaggi delle Terre di Pisa:

Venerdì 17 aprile (ore 14): Gravel Ride del Lago di Massaciuccoli

Sabato 18 aprile (ore 11): Terre di Pisa Bike Trail

Sabato 18 aprile (ore 16.30): Urban Ride del Mare, fino a Marina di Pisa

Domenica 19 aprile (ore 9): Road Ride della Montagna

Tutte le partenze sono previste dal Giardino Scotto.

Area expo e test bike

Per tutta la durata dell’evento sarà attiva l’Area Expo, con aziende e operatori del settore, affiancata dai test bike che permetteranno di provare diversi modelli:

venerdì 17 aprile: 12–18

sabato 18 e domenica 19 aprile: 9–18

Incontri su sicurezza e cicloturismo

Il programma prevede anche momenti di approfondimento sui temi della mobilità e della sicurezza stradale. Tra gli appuntamenti principali:

la tavola rotonda “Strade Sicure per Tutti” (venerdì 17, ore 15.30)

il seminario per giornalisti sul turismo su due ruote (sabato 18, ore 9.30)

la presentazione dei libri di Guido Rubino e di Ornella D’Alessio, dedicati alla cultura della bicicletta e ai percorsi verdi su ex linee ferroviarie

Spazio anche alle famiglie

Novità del 2026 il Bike Park “Il Campetto”, area dedicata ai bambini dai 2 ai 12 anni, con percorsi attrezzati per imparare a pedalare in sicurezza, accompagnati da istruttori certificati.

Informazioni

Location: Giardino Scotto – Pisa

Date: 17–19 aprile 2026

Ingresso: libero (registrazione richiesta per ride e test bike)

Iscrizioni: https://terredipisabikedays.eventbrite.it

Info: terredipisabikedays.it

L’evento è organizzato da Movestro in collaborazione con Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e Comune di Pisa, con il patrocinio della Regione Toscana.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 19, 2026