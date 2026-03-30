Teatro Nuovo, doppio appuntamento con la nuova drammaturgia tra potere e identità

Written by Redazione• 8:51 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Al Teatro Nuovo di Pisa prosegue la stagione dedicata alla nuova drammaturgia con due spettacoli che affrontano, con linguaggi diversi, le tensioni dell’animo umano e della contemporaneità.

Martedì 31 marzo alle ore 21 va in scena Macbeth Circus Show, spettacolo visionario firmato da Paolo Vanacore, da un’idea di Gianni De Feo, che ne cura anche la regia. La celebre tragedia di Macbeth viene riletta in chiave surreale, trasformandosi in una riflessione attuale sul potere. Sul palco Eleonora Zacchi, Riccardo De Francesca e Gianni De Feo, con musiche di Alessandro Panatteri.

Giovedì 2 aprile, sempre alle ore 21, sarà la volta di Per amore di Johnny Panic, scritto da Annick Emdin e diretto insieme a Silvia Lazzeri. Lo spettacolo si ispira all’universo di Sylvia Plath e propone un racconto intenso e poetico sull’identità femminile, tra fragilità, memoria e tensione interiore. In scena Veronica Rivolta guida il pubblico in un percorso emotivo che intreccia parola e visione, trasformando la scrittura in rifugio e resistenza.

Due appuntamenti che confermano la vocazione del Teatro Nuovo a esplorare linguaggi contemporanei e tematiche profonde, offrendo al pubblico esperienze teatrali immersive e di forte impatto.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o online su Ciaotickets. Per informazioni: teatronuovopisa@gmail.com – tel. 392 3233535.

Last modified: Marzo 30, 2026