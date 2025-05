Telemedicina Specialistica in Televisita con Assistenza Infermieristica: la nuova frontiera di Telemedicina in Farmacia

Written by admin• 6:50 pm• Attualità, Pisa



PISA – La Farmacia Raimo compie un passo decisivo verso il futuro della sanità con l’introduzione del Servizio di Telemedicina Specialistica in Televisita con Assistenza Infermieristica, presso la sede all’interno del Centro Commerciale Pisanova.

Una nuova frontiera per la Telemedicina in Farmacia, in un contesto in cui le liste d’attesa per visite specialistiche possono superare i 23 mesi e dove il 70% della popolazione fatica ad accedere alla sanità privata. Da anni impegnata nel potenziare il ruolo della farmacia dei servizi, la Farmacia Raimo, realtà d’eccellenza sanitaria nel territorio pisano dal 1973, sceglie come partner di questo esclusivo Servizio la Otofarma S.p.A., azienda leader nel settore audio protesico, costruttrice di apparecchi acustici personalizzati e pioniera della Telemedicina in Farmacia. La Farmacia Raimo da oggi si qualifica come Gold Point Otofarma, la prima farmacia in Toscana ad offrire oltre all’esclusivo “Servizio di cura dell’udito Otofarma SpA”, il Servizio completo di Telemedicina specialistica in Televisita, accessibile a tutti i cittadini tramite il “Telefarmamedica Otofarma” un complesso dotato di strumentazione idonea a permettere screening e visite specialistiche in di retta, da remoto, con il Medico collegato tramite Piattaforma Certificata dal Ministero della Salute. La farmacia Raimo, già attiva e fornita di servizio infermieristico, rappresenta nel contesto della Telemedicina un esempio di struttura altamente professionale.

Fin dalla sua fondazione, la Farmacia Raimo ha allargato i suoi orizzonti recuperando

la tradizione ma con uno sguardo all’innovazione per una farmacia sempre al servizio

del cittadino fino a distinguersi come un vero presidio di salute sul territorio. Al cen

tro della sua missione la necessità del paziente di essere ascoltato, quindi la presa in

carico del paziente, offrendo attività di prevenzione e cura. Un vero modello di farmacia salutistica: da oggi, grazie alla nuova frontiera della Telemedicina Specialistica in Televisita, ogni cittadino potrà contare su un supporto immediato, consulenze specialistiche e screening tempestivi. Un servizio che permette di evitare lunghe attese e di accedere alle cure senza dover affrontare i costi spesso proibitivi della sanità privata, offrendo così un’opportunità concreta di salute e prevenzione a un’ampia fascia della popolazione.



“La salute non può aspettare – dichiara il dottor Renato Raimo titolare della omo

nima farmacia e promotore di una farmacia sempre in evoluzione, – In attesa che il

sistema sanitario si riorganizzi il ruolo della Farmacia Italiana, soprattutto quella

indipendente cioè gestita da Titolari Farmacisti e non da gruppi economici, è quello

di dare risposte immediate capillari. La Farmacia è da sempre un punto di riferi

mento, per cui il messaggio che da imprenditore della salute sostengo è quello di en

trare oggi in farmacia con un ritrovato atteggiamemnto: non per cercare il prodotto

più pubblicizzato su internet e al prezzo più basso, ma per ritrovare quel luogo di sa

lute che è sempre stato, luogo idoneo per prendersi cura di se stessi. Un controllo di

un neo non può aspettare 3 mesi, potrebbe diventare qualcosa di più importante.

Un’ipoacusia trascurata potrebbe portare ad accellerare la demenza senile. Oggi

sono lieto e orgoglioso quindi di offrire con tutto il mio staff nuove opportunità di

una salute senza attese”.

“Non stiamo parlando semplicemente di una farmacia, ma di un’attività di servizi

portata avanti da tre generazioni che ha oltrepassato i 50 anni di attività, una vera

eccellenza per il tessuto commerciale e imprenditoriale della nostra città” afferma il

presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi “Stiamo

parlando di una realtà con tanta voglia di fare che si rimette in gioco con un proget

to estremamente innovativo che la rende una struttura all’avanguardia, in grado di

offrire servizi sempre più puntuali ed efficienti, e tutti sappiamo quanto tali caratteri

stiche siano importanti per chi fa impresa e a maggior ragione quando si parla di sa

lute. Esempi come quello della Farmacia Raimo sono la dimostrazione di quanto la

piccola e media impresa siano il cuore pulsante della nostra economia”. Il servizio consente di accedere in tempo reale ad un’ampia rete di screening come ECG, Holter pressorio e cardiaco, Parametri Vitali, Spirometria, Densitometria Ossea, solo per citarne alcuni. Ma la vera rivoluzione è la possibilità di collegarsi tramite il Telefarmamedica Otofarma SpA, in Televisita, con medici specializzati come Cardiologo, Dermatologo, Otorino e Audiologo, Ecografista, Pediatra e consulenze di Medicina Generale per i non residenti. Ma è solo l’inizio.

Tutto ciò avviene direttamente in farmacia e in tempi rapidi di accesso. Il paziente

viene affidato dal farmacista all’infermiere specializzato che affianca il paziente stes

so e ne garantisce l’idoneità clinica al servizio, ponendolo davanti allo specialista in

televisita. Un servizio rivolto al sociale con un costo accessibile ed equiparabile al

ticket del Servizio Sanitario Nazionale e i tempi si riallineano alle reali necessità

della salute.

Un ECG, ad esempio, può essere eseguito e refertato in tempo reale da un cardiologo

con cui il paziente interagisce in diretta, mentre il paziente è assistito dall’infermiere.

Lo stesso vale per una visita dermatologica, disponibile entro pochi minuti, eliminan

do i lunghi tempi di attesa. Con la qualifica di Farmacia Gold Point Otofarma S.p.A., Raimo entra in una rete d’eccellenza selezionata a livello nazionale, aprendo una nuova fase per la sanità di prossimità. Un modello che fa della tecnologia e dell’umanità gli strumenti per ridurre le disuguaglianze e riportare il diritto alla salute vicino a casa, senza barriere.

“Nel 2022 la Otofarma SpA ha aperto le porte ad un nuovo Progetto. A parlare è il

dottor Rino Bartolomucci, presidente Otofarma – dopo il raggiungimento di circa

2.500 Farmacie affiliate collocate in tutta Italia, oggi 4.000, spinta dalla esigenza di

essere sempre più vicina al soggetto audioleso e al fine di offrirgli assistenza e servi

zi immediati e continuativi anche per le Visite Specialistiche con il complesso stru

mentale del Telefarmamedica Otofarma, ha ideato il Progetto Gold Point Otofarma!

Il Gold Point Otofarma è un presidio Otofarma in Farmacia ove ogni giorno gli

utenti possono trovare assistenza e professionisti a disposizione per risolvere il loro

problema uditivo e per sottoporsi a Televisite specialistiche in Telemedicina. Il Ser

vizio offerto è rivolto alla popolazione con finalità di prevenzione e cura. La Otofar

ma SpA è divenuta partner della Farmacia Raimo, che per di più, fornita di inferme

ria e di personale specializzato, rappresenta una realtà unica in Toscana di Farma

cia che offre concreti e professionali Servizi ai cittadini”. La nuova attività partirà già dal 29 Maggio.



















