L’Effemeride Pisana

Written by Antonio Tognoli• 5:56 pm• Attualità, Cultura, Pisa

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 28 maggio 2025, il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:49

Giornata mondiale del gioco

Giornata Mondiale dell’hamburger

Giornata di Amnesty International

Giornata internazionale della lotta alla fame

Fine del regime militare in Etiopia

Proclamazione della Prima Repubblica Democratica in Azerbaijan

Festa nazionale del Nepal

Il santo del giorno:

Santa Ubaldesca Taccini

Titolo: Vergine dell’Ordine di Malta

Patrono di: Calcinaia

Santa Ubaldesca Taccini nacque nel 1136 a Calcinaia, un piccolo borgo vicino a Pisa, da una famiglia di umili contadini. Fin dalla giovinezza, mostrò una profonda devozione cristiana, dedicandosi alla preghiera, al digiuno e alla carità verso i poveri.

A quindici anni, sentendo la chiamata divina, entrò nell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (oggi noto come Ordine di Malta), stabilendosi presso la chiesa del Santo Sepolcro a Pisa. Lì trascorse 55 anni di vita religiosa, dedicandosi con umiltà e amore al servizio dei malati e dei bisognosi nell’ospedale annesso al convento.

Numerosi sono i miracoli attribuiti a Santa Ubaldesca, sia in vita che dopo la sua morte. Tra i più noti, si racconta che trasformò l’acqua di un pozzo in vino, simbolo della sua profonda fede e del suo spirito di servizio. Per questo motivo, è spesso raffigurata con un secchio, emblema del miracolo e del suo impegno nell’assistenza ai malati.

Morì il 28 maggio 1206, giorno della Santissima Trinità. La sua fama di santità si diffuse rapidamente, e numerose guarigioni miracolose furono attribuite alla sua intercessione. Le sue reliquie sono custodite nella chiesa di San Giovanni Battista a Calcinaia, suo paese natale, e alcune furono traslate a Malta nel 1587.

La memoria liturgica di Santa Ubaldesca si celebra il 28 maggio. È venerata come patrona di Calcinaia e del quartiere di Santa Ubaldesca a Les Useres, in Spagna. In suo onore, a Calcinaia si tiene la Regata Storica sull’Arno, che rievoca l’antica attività dei traghettatori locali.

E’ accaduto il 28 maggio:

585 a.C. – Battaglia di Halys, nell’attuale Turchia, fra Aliatte II di Lidia e Ciassare dei medi: durante l’evento avvenne un’eclissi solare predetta da Talete e denominata σκούρο αετός (skoúro aetós, “aquila oscura”, probabilmente perché la forma assunta dalla corona solare ricordava un’aquila) che causò un tale sconcerto fra i contendenti da convincerli alla tregua dopo anni di combattimenti; l’importanza dell’evento sta nel suo essere il più antico episodio di eclissi storiograficamente documentato con certezza e di cui è stato possibile calcolare la data

1533 – L’arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer dichiara valido il matrimonio di re Enrico VIII d’Inghilterra con Anna Bolena

1606 – Il pittore Michelangelo Merisi detto il Caravaggio e il prosseneta Ranuccio Tomassoni si sfidano a una partita di pallacorda, ma la discussione su un fallo di gioco degenera in un duello all’arma bianca da cui usciranno il primo ferito e il secondo ucciso; Merisi viene processato per omicidio e condannato a morte, e per evitare la sentenza scapperà entro la fine dell’anno da Roma verso il Sud Italia e poi Malta

1934 – A Corbeil nell’Ontario (Canada) nascono le gemelle Dionne, prime sopravvissute note nella storia medica a un parto plurigemellare

1936 – Alan Turing sottopone per la pubblicazione Sui numeri computabili con un’applicazione al problema di decidibilità

1955 – Maria Callas canta La traviata al Teatro alla Scala di Milano

1961 – L’articolo The Forgotten Prisoners di Peter Benenson viene pubblicato su diversi quotidiani a diffusione internazionale; in seguito verrà considerato come il fondamento dell’organizzazione per i diritti umani Amnesty International

1964 – Si forma l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)

1969 – I musicisti Mick Jagger e Marianne Faithfull, al tempo legati sentimentalmente, vengono arrestati a casa loro a Londra per possesso di marijuana, ma poi rilasciati a seguito del pagamento di una multa da £50

1971 – Viene lanciata la nona sonda nell’ambito della missione russa Mars 3 che raggiungerà il pianeta Marte il 3 dicembre dello stesso anno

1974 – Durante un comizio antifascista in Piazza della Loggia Brescia, alle ore 10:12 esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di otto persone e il ferimento di altre 103; l’atto, di comprovata matrice neofascista, è riconducibile alla strategia della tensione

1979 – Il Mercato comune europeo accetta la Grecia come Stato membro

1980 – Giovani terroristi della Brigata XXVIII marzo uccidono a Milano Walter Tobagi, giornalista di punta del Corriere della Sera

1987 – Il pilota diciannovenne tedesco-occidentale Mathias Rust sfugge alla difesa aerea sovietica e atterra con un aeroplano da turismo sulla Piazza Rossa di Mosca: viene immediatamente incarcerato e verrà rilasciato il 3 agosto 1988

1999 – A Milano, dopo un lavoro di restauro di importanza storica durato 22 anni, riapre al pubblico il refettorio nel convento della chiesa di Santa Maria delle Grazie con l’affresco L’ultima cena di Leonardo da Vinci

2003 – All’Old Trafford di Manchester, il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2

2008 – Il Nepal diventa la più giovane repubblica del mondo, mettendo così fine a 240 anni di monarchia

2011 – A seguito di un referendum, a Malta viene introdotto il divorzio; nel momento in cui si svolse la consultazione, Malta era l’unico Paese al mondo – insieme alle Filippine e alla Città del Vaticano – in cui il divorzio non era permesso

2013 – L’astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale

2017 – Tom Dumoulin vince il 100º Giro d’Italia

Nati il 28 maggio:

PATCH ADAMS

Medico statunitense celebre per la Terapia del Sorriso

α 28 maggio 1945

LUIGI CAPUANA

Scrittore, giornalista, critico e verista italiano

α 28 maggio 1839 ω 29 novembre 1915

IAN FLEMING

Scrittore inglese, padre di James Bond

α 28 maggio 1908 ω 12 agosto 1964

RUDOLPH GIULIANI

Politico statunitense

α 28 maggio 1944

KYLIE MINOGUE

Cantante e attrice australiana

α 28 maggio 1968

WILLIAM PITT IL GIOVANE

Statista e politico inglese

α 28 maggio 1759 ω 23 gennaio 1806

Deceduti il 28 maggio:

GIORGIO ALBERTAZZI

Attore e regista italiano

α 20 agosto 1923 ω 28 maggio 2016

CATERINA SFORZA

Personaggio storico, aristocratica italiana

α Anno di nascita: 1463 ω 28 maggio 1509

WALTER TOBAGI

Giornalista italiano

α 18 marzo 1947 ω 28 maggio 1980

Il proverbio del 28 maggio:

Chi tende lacci spesso vi cade

