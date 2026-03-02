Telecamere intelligenti per la sicurezza: il progetto dell’Università di Pisa

Written by Antonio Tognoli• 11:18 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Rosso ti fermi, verde puoi lavorare. È il principio alla base del nuovo sistema di sorveglianza sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa nei laboratori CrossLab, ospitati al Polo tecnologico di Navacchio.

Il sistema utilizza una piccola videocamera collegata a un dispositivo locale di analisi dati. Le immagini vengono elaborate in tempo reale per verificare se il lavoratore indossa i dispositivi di protezione obbligatori, come casco o giubbotto catarifrangente.

Se viene rilevata un’irregolarità, il sistema può attivare diversi livelli di intervento: un avviso visivo o sonoro, il blocco immediato della macchina oppure la limitazione dell’accesso a un’area considerata pericolosa.

«Se manca una dotazione obbligatoria il sistema può fermare immediatamente le macchine – spiega Carlo Vallati, docente di Ingegneria Informatica –. Può trattarsi del caschetto o della casacca ad alta visibilità. Se il lavoratore non rispetta i parametri impostati, parte un alert oppure si attiva il fermo macchina».

Il dispositivo può essere installato vicino a macchinari pericolosi o in aree dove sono presenti mezzi in movimento. È possibile configurare anche la distanza di sicurezza e delimitare con precisione l’area da monitorare. «Si possono scegliere specifici dispositivi da controllare e impostare le soglie di sicurezza – aggiunge Pietro Ducange, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – adattando il sistema alle esigenze dell’azienda».

Sul monitor collegato alla videocamera compare la sagoma del lavoratore evidenziata con colori diversi: verde quando la dotazione è completa e conforme, rosso quando viene rilevata una difformità rispetto alle prescrizioni di sicurezza.

Il progetto nasce all’interno dei CrossLab di Navacchio, laboratori interdisciplinari che uniscono tecnologie dell’industria 4.0 e approcci orientati alla persona tipici dell’industria 5.0. «Siamo aperti alla collaborazione con le aziende che vogliono sviluppare prodotti o processi di nuova generazione – spiega Simone Genovesi, coordinatore del progetto – con l’obiettivo di coniugare innovazione tecnologica e tutela della sicurezza sul lavoro».

