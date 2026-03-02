Written by Marzo 2, 2026 12:09 pm Pisa, Attualità

Sanità, sciopero proclamato da Slai Cobas e Usi

PISA– È stato proclamato per lunedì 9 marzo 2026 uno sciopero nazionale dei dipendenti pubblici e privati, sia del comparto sia della dirigenza, indetto dalle organizzazioni sindacali Slai Cobas e Usi.

L’Azienda informa che potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione dei servizi sanitari, come esami e attività ambulatoriali, e dei servizi amministrativi, tra cui prenotazioni e accettazioni, anche se affidati a ditte esterne. Le criticità potranno interessare sia le strutture territoriali sia quelle ospedaliere.

Saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore sanitario. Per quanto riguarda l’assistenza ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e ai pazienti in condizioni gravi o non dimissibili.

Tra i servizi garantiti rientrano:

  • Pronto Soccorso e attività connesse a situazioni non differibili, compresa l’assistenza nei reparti;
  • servizi di assistenza domiciliare;
  • attività di prevenzione urgente, come i controlli su alimenti e bevande;
  • vigilanza veterinaria;
  • attività di protezione civile;
  • funzionamento delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici;
  • ulteriori servizi essenziali previsti dalla normativa.

L’Azienda si scusa anticipatamente con gli utenti per eventuali disagi.

Last modified: Marzo 2, 2026
