Teatro Verdi, bando revocato: Lacroce chiede trasparenza sulle attività formative

Written by Redazione• 4:37 pm• Pisa, Politica

Question time al Consiglio comunale di giovedì 8 ottobre. La città delle Persone chiede chiarimenti sulla selezione e sulla programmazione dei corsi

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della consigliera comunale de La città delle persone Emilia Lacroce in merito alla revoca dell’avviso pubblico per l’assunzione di un referente delle attività formative al Teatro Verdi.

La revoca dell’avviso pubblico del Teatro Verdi per l’assunzione a tempo determinato di un Referente delle attività formative arriva in Consiglio comunale. A chiedere spiegazioni, con un question time previsto per giovedì 8 ottobre, è Emilia Lacroce, consigliera de La città delle Persone.

«Parliamo di una posizione di responsabilità, con un’importante allocazione di risorse, per la quale sappiamo essere arrivate numerose candidature. Eppure la procedura è stata revocata senza che, fino alla nostra richiesta del 2 ottobre, fosse pubblicato alcun aggiornamento chiaro sul sito della Fondazione», dichiara Lacroce.

La consigliera chiede quale delle motivazioni contemplate dal bando abbia determinato la decisione: ragioni organizzative, economiche, finanziarie, normative o di pubblico interesse.

«C’è stato un errore amministrativo? Le risorse inizialmente previste non sono disponibili? Oppure, nonostante le molte candidature ricevute, nessuna persona possedeva i requisiti richiesti? E in questo caso, perché non è stata portata avanti la selezione fino alla valutazione dei candidati?», domanda.

Per La città delle Persone, il chiarimento deve riguardare anche l’organizzazione dell’offerta formativa del Verdi, le responsabilità delle figure coinvolte e i criteri che guidano programmazione, corsi e investimenti.

Lacroce sostiene che non siano ancora noti i dettagli dei corsi e delle iscrizioni per il 2026/2027 e segnala l’annullamento della Terza Commissione prevista sul tema per mercoledì 7 ottobre.

«Per questo chiediamo la massima trasparenza sulle ragioni della revoca del bando e chiarezza sul modello formativo che il Teatro intende perseguire», conclude la consigliera.

Last modified: Ottobre 6, 2026