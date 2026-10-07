La chiesa di San Giovanni Battista a Ghezzano riapre le sue porte alla comunità parrocchiale

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Concluse le opere di restauro e recupero conservativo

GHEZZANO – Dopo un attento e complesso intervento di restauro, la chiesa di San Giovanni Battista di Ghezzano riapre le sue porte alla cittadinanza.

L’appuntamento inaugurale è fissato per mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 18, con la riapertura al culto della chiesa con la celebrazione della Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Arcivescovo di Pisa Mons. Saverio Cannistrà.

I lavori, durati 8 mesi, si sono resi necessari per sanare i danni del tempo, riportando alla luce dettagli architettonici che il tempo aveva offuscato oltre a impermeabilizzare il tetto, rafforzare i piani del campanile, sostituire numerosi travicelli ammalorati, sostituire con impianti moderni l’impianto meccanico, elettrico, illuminotecnico, campanario e microfonico.

Il recupero è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa, «Il sostegno di Fondazione Pisa per il restauro della chiesa di San Giovanni Battista a Ghezzano, conferma l’impegno verso la tutela del patrimonio storico e artistico del territorio. Le origini medievali dell’edificio e le testimonianze che custodisce ne fanno un bene prezioso per la comunità. Contribuire alla sua conservazione significa preservarlo e favorire una più ampia conoscenza del suo valore culturale, oltre che restituirlo al culto e alla frequentazione dei fedeli», dichiara Stefano Del Corso, Presidente di Fondazione Pisa. La progettazione è stata dell’ Arch. Alessandro Baldassarri, la direzione dei lavori è stata affidata all’Arch. Gianni Pochini e all’Ing. Ignazio Bulgarella e l’esecuzione è avvenuta da parte della ditta Gambini Costruzioni s.a.s.

Il Programma della Giornata

Ore 18 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Pisa Mons. Saverio Cannistrà.

Ore 19 – Presentazione tecnica dei lavori di restauro e del percorso storico-artistico della chiesa, con gli interventi del Presidente della Fondazione Pisa Avv. Stefano del Corso, dell’Arcivescovo Padre Saverio Cannistrà, dei tecnici e dell’impresa edile. Sarà l’occasione per presentare il libro sulla chiesa di San Giovanni Battista preparato per l’occasione dal Prof. Stefano Sodi.

Last modified: Ottobre 7, 2026