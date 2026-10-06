Pisa è Città Europea dello Sport 2028: arriva la conferma di Aces Europe

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Il riconoscimento premia la promozione dello sport per tutti. Il 26 ottobre la consegna ufficiale al Coni, a Roma

PISA – È ufficiale: Pisa è stata designata “Città Europea dello Sport 2028”. La conferma è arrivata con una lettera di Aces Europe indirizzata al sindaco Michele Conti, nella quale la città viene riconosciuta come un «lodevole esempio di promozione dello sport per tutti», inteso come strumento di salute, integrazione sociale, istruzione e rispetto.

La comunicazione richiama anche le politiche sportive cittadine, le infrastrutture e i programmi sviluppati. La consegna dei riconoscimenti alle città designate è prevista lunedì 26 ottobre al Coni, a Roma, durante la XXXVIII edizione del Gala European City of Sport.

«Nel 2028 Pisa sarà Città Europea dello Sport», commenta il sindaco Michele Conti, che collega il risultato all’impegno nella promozione delle attività agonistiche, professionali e amatoriali e agli investimenti negli impianti.

«Abbiamo investito risorse comunali, risorse pubbliche, comprese quelle del PNRR, per dotare la nostra comunità di impianti sportivi moderni e sempre più facilmente accessibili da tutti. Adesso si tratta di cogliere questa occasione per aumentare il tasso complessivo di sportività e migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini», aggiunge Conti.

Per l’assessore allo sport Frida Scarpa, il titolo rappresenta anche un impegno per i prossimi anni. «Questa Amministrazione riconosce allo sport il valore di infrastruttura sociale, in grado cioè di migliorare la vita e il benessere dei cittadini ma anche di generare ricchezza, ospitando grandi eventi e facendo crescere le realtà sportive cittadine».

Scarpa ringrazia Aces Europe, gli uffici comunali che hanno predisposto il dossier di candidatura e, soprattutto, le associazioni sportive, alle quali attribuisce un ruolo centrale nel raggiungimento del risultato.

Il prossimo passo sarà la costituzione di un comitato organizzatore, coinvolgendo uffici, istituzioni e associazioni, per coordinare le attività e costruire il calendario degli appuntamenti sportivi del 2028.

Il percorso di candidatura era stato avviato dal Comune nel febbraio scorso, seguito dalla presentazione del dossier tecnico definitivo a fine marzo. A settembre, durante la Notte Bianca dello Sport, Pisa aveva accolto la delegazione della Commissione di valutazione di Aces Europe.

Last modified: Ottobre 6, 2026