Tangenziale Nord Est: proseguono spediti gli interventi a cura della Provincia di Pisa

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Il Presidente Giani, durante il nuovo sopralluogo: “La Regione Toscana pronta a finanziare l’avanzamento della progettazione dell’opera”

MADONNA DELL’ACQUA – Nuovo sopralluogo congiunto tra la Regione Toscana e la Provincia di Pisa sul cantiere della Tangenziale Nord Est. Presenti sul posto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Vice Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il Sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, accompagnati dalla struttura tecnica provinciale con il Dirigente alle Infrastrutture e Trasporti ingegner Cristiano Ristori e la ditta esecutrice dell’opera.

Proseguono infatti a pieno ritmo i lavori dei primi due lotti per un totale attuale di investimento pari a circa 34 milioni, finanziati per il 10% dalla Provincia di Pisa e il resto a carico della Regione Toscana.

“Credo molto nella funzionalità e nella modernizzazione delle infrastrutture realizzate per step suessivi, come in questo caso. Visto il buon andamento dei lavori, la Regione Toscana si conferma disponibile a finanziare ulteriormente l’opera che la Provincia di Pisa sta portando avanti, garantendo una prosecuzione del tracciato della nuova infrastruttura. Stiamo valutando concretamente di finanziarne la progettazione, perché si tratta di una viabilità che sarà strategica anche per raggiungere il presidio ospedaliero di Cisanello, polo di eccellenza sanitaria in fortissima espansione grazie agli investimenti regionali. Questo primo avvio ci permette intanto di far partire un’infrastruttura fondamentale, che decongestionerà il centro abitato di Madonna dell’Acqua. La nuova Tangenziale Nord Est sarà di fatto essenziale anche in questo senso, in un’ottica di snellimento della viabilità cittadina e dei comuni limitrofi verso il capoluogo. In sinergia con il Presidente Massimiliano Angori e con l’ente provinciale ci metteremo al lavoro per portare a compimento l’opera nella sua interezza“, ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Oggi la Tangenziale Nord Est non è più soltanto un progetto sulla carta: è un’opera che prende forma e che può cambiare concretamente la mobilità dell’area pisana. Parliamo di un’infrastruttura strategica perché mette in connessione direttrici importanti e servizi essenziali del territorio, a partire dal polo ospedaliero di Cisanello, migliorando accessibilità, sicurezza e qualità degli spostamenti. La Regione ha scelto di esserci e continuerà a farlo. Il nostro impegno non si ferma ai lotti già avviati e che entro 2027 verranno inaugurati, ma vogliamo sostenere anche la progettazione degli ulteriori tratti, perché un’opera di questa portata esprime pienamente il suo valore solo se viene pensata e realizzata come un collegamento organico, capace di servire davvero tutta l’area. Vedere oggi i lavori avanzare significa trasformare anni di programmazione e lavoro in qualcosa di concreto. E significa anche una svolta per tutta la mobilità dell’area pisana“, aggiunge il Vice Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo.

“Gli interventi vanno avanti spediti e siamo circa alla realizzazione del 50% relativamente a tutto il cantiere. Questo ci consente di essere ragionevolmente ottimisti per i primi due stralci del primo lotto che dovrebbero essere pronti nel 2027, così come da cronoprogramma della struttura tecnica“, afferma Il Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori.

“Ringrazio ancora una volta la Regione Toscana nella persona del Presidente Giani, e anche del Vice Presidente Antonio Mazzeo, per i finanziamenti di questi primi due lotti che intanto andranno ad alleggerire i volumi di traffico dell’Aurelia, su cui quotidianamente transitano 30mila veicoli e almeno una cinquantina di mezzi pubblici“, aggiunge Angori. “Per il completamento della Tangenziale Nord Est, come convenuto con la Regione, oltre a circa ulteriori finanziamenti che andrebbero rintracciati, dovremo presto metterci all’opera per affrontare e affinare la progettazione della restante infrastruttura per rendere ambientalmente sostenibile il suo impatto con le opere già preesistenti“, conclude il Presidente dell’ente provinciale.

«Parliamo di un’opera importante, attesa da oltre quarant’anni dalla comunità di Madonna dell’Acqua. La Tangenziale Nord-Est consentirà finalmente di alleggerire l’Aurelia dal traffico di attraversamento, migliorando la sicurezza, la viabilità e la qualità della vita di chi vive nella frazione. Un intervento strategico per tutto il nostro territorio, che oggi sta finalmente diventando realtà», chiosa il Sindaco di San Giuliano Terme, Cecchelli.

Last modified: Ottobre 7, 2026