Agli Arsenali Repubblicani due giornate sul futuro delle città tra verde, clima e inclusione

Written by Redazione• 4:27 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

L’8 e il 9 ottobre “Il paesaggio in gioco” riunisce esperti italiani e internazionali. In programma visite al Parco di Pungilupo e al Parco di Mau

PISA – Spazi pubblici accessibili, tutela della biodiversità, adattamento climatico e benessere delle persone. Sono i temi al centro di “Pisa. Il paesaggio in gioco”, il convegno in programma giovedì 8 e venerdì 9 ottobre agli Arsenali Repubblicani, promosso dal Comune di Pisa e organizzato da PAYSAGE con la rivista internazionale TOPSCAPE.

Architetti, paesaggisti, ricercatori e amministratori italiani e internazionali si confronteranno sul ruolo del paesaggio urbano come infrastruttura ecologica e sociale, capace di rispondere alle sfide ambientali e ai bisogni di una popolazione che cambia.

«Pisa vuole dare il proprio contributo al dibattito su come le città devono cambiare per rispondere alle sfide climatiche e sociali in corso», dichiara il sindaco Michele Conti, indicando nello spazio pubblico e nelle infrastrutture verdi elementi centrali delle politiche di sviluppo cittadine.

Tra le esperienze pisane al centro del confronto ci sarà il Parco di Pungilupo, la cui realizzazione si è appena conclusa. Il progetto sarà presentato dal dirigente comunale Fabio Daole e da Damiano Remorini, direttore del Centro interdipartimentale dell’Università di Pisa dedicato allo studio degli effetti del cambiamento climatico. L’approfondimento riguarderà il rapporto tra gestione delle acque, biodiversità, mitigazione climatica e fruizione pubblica.

La giornata di giovedì 8 ottobre sarà dedicata anche alla longevità, intesa come capacità degli spazi urbani di sostenere autonomia, salute e relazioni durante tutte le fasi della vita. Interverranno António Carvalho, responsabile scientifico di Architecture for Ageing Lab del Politecnico di Milano, e Marta Buffoni, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.

L’accessibilità sarà affrontata da Nicola Marzano e Rodolfo Dalla Mora di SIDiMa, mentre Ulrich Scheffler di Kaiser & Kühne approfondirà la progettazione delle aree gioco tra sicurezza, qualità e inclusione. A conclusione della giornata sono previste visite tecnico-divulgative al Parco di Pungilupo e al Parco di Mau.

Venerdì 9 ottobre il confronto si allargherà alla “città giocabile”, con spazi che favoriscano esplorazione, apprendimento e interazione sociale. Tra gli ospiti Quentin Stevens, docente di Urban Design alla RMIT University di Melbourne e autore di The Ludic City, annunciato per la prima volta in Italia.

Con lui interverranno, tra gli altri, Anna Costa dell’Università di Padova, Alessandra Aires del Comune di Torino, Daniel Gass di Ballistic Architecture Machine e Livia Pietropoli di BASE – Paysage et Urbanisme. L’assessore pisano Frida Scarpa approfondirà il ruolo delle attrezzature sportive nelle aree verdi, mentre Erica Isa Mosca presenterà strumenti e principi dell’Universal Design.

Una parte del programma sarà dedicata al rapporto tra natura urbana, clima e salute: dal rinnovo del patrimonio arboreo alla mitigazione delle temperature, dal Piano Natura di Barcellona alle microforeste urbane e alla scelta di specie più resilienti. Previsti anche contributi sui nuovi paesaggi urbani e sull’illuminazione degli spazi pubblici, con attenzione alla sicurezza e alla biodiversità notturna.

Il convegno si concluderà con “Call for Project. Idee, strategie e visioni in primo piano”, una selezione di esperienze su rigenerazione urbana, biodiversità, salute e inclusione.

Sono previsti crediti formativi per architetti, agronomi, agrotecnici e periti agrari.

Last modified: Ottobre 6, 2026