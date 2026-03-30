Sorpresa in Pediatria a Pontedera: Round Table 73 porta doni e un “supereroe” ai bambini

Written by Redazione• 9:44 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Giornata speciale per i piccoli pazienti dell’ospedale “Lotti” di Pontedera, dove nei giorni scorsi una delegazione della Round Table 73 ha fatto visita al reparto di Pediatria e al pronto soccorso pediatrico.

La delegazione, composta dal past president Luca Garetto, dal socio Gianni Ciampalini, dall’ex socio Rico Petri e dall’aspirante entrante Antonio Leone, ha portato doni e uova di Pasqua, regalando momenti di serenità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

A rendere ancora più speciale l’iniziativa è stata la presenza di “Spiderman”, che ha sorpreso i piccoli pazienti con una visita inaspettata, tra sorrisi e entusiasmo.

Ad accogliere il gruppo erano presenti il direttore sanitario Luca Nardi, il dirigente infermieristico Davide Traballoni, la dottoressa Simona Vallini, la coordinatrice infermieristica Monica Guarguagli e il personale del reparto, che hanno espresso apprezzamento per il gesto di solidarietà.

Last modified: Marzo 30, 2026