Teatro Nuovo di Pisa.  “Fantasmi” con Michele Santeramo

Scritto da Antonio Tognoli• 12:51 am• Nuova Categoria

Due spettacoli in programma lunedì 21 e mercoledì 23 ottobre (ore 18.30) in due diversi luoghi della città dedicati a Marco Polo e Shakespeare. Ingresso libero, ma necessario confermare la presenza.

A Pisa due spettacoli del ciclo “Fantasmi” di Michele Santeramo, attore e drammaturgo giudicato come uno dei migliori e più apprezzati autori italiani: monologhi ad alto impatto artistico che appaiono e scompaiono in due diversi luoghi della città. Un progetto ideato dallo stesso Michele Santeramo e Pier Giorgio Cheli in collaborazione con Alessandro Brucioni e che rientra nel cartellone della stagione teatrale “Rivoluzioni Teatrali” del Teatro Nuovo di Pisa. Il primo spettacolo è in programma lunedì 21 ottobre alle 18.30 nel locale Pick a Flower, via Filippo Serafini 16 con “Marco Polo”, da “Il Milione”. Il secondo monologo è “Riccardo III” da William Shakespeare mercoledì 23 ottobre,sempre 18.30, nei sotterranei del Bastione San Gallo al Giardino Scotto, Lungarno Fibonacci 2.

Ciascun personaggio è protagonista di un atto unico della durata orientativa di 50 minuti interpretato a leggio da Michele Santeramo. “In scena arriva il fantasma di un personaggio – spiega l’artista – che viene dal teatro, dalla letteratura, o che è davvero esistito, per provocare lo spettatore in un rapporto diretto, che susciti la sensazione che l’attore abbia parlato “a me, proprio a me”. Si cerca di stabilire un rapporto provocatorio, di invettiva, di sfida, con il singolo spettatore. Ha vissuto già una vita – prosegue Santeramo -, poi ha vissuto un pezzo di morte, conosce cose dell’animo umano che a noi sfuggono, che non ci sono chiare. Ci prende in giro, ci fa ridere delle nostre debolezze, dei nostri tic, delle nostre mancanze. Per questo ho avuto la necessità di interrogare questi grandi personaggi, ma sempre nella ricerca di una relazione senza mediazioni tra attore e spettatore”.

L’ingresso agli spettacoli è libero ma posti limitati, per questo obbligatoria la prenotazione tramite questa e-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Last modified: Ottobre 19, 2024