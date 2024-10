Comune di Pisa e Farmacie Comunali donano alle colonie feline del territorio medicinali antiparassitari

Scritto da admin• 8:29 pm• Attualità, Pisa

PISA – L’amministrazione comunale, in collaborazione con Farmacie Comunali Pisa Spa, ha donato venerdì 18 ottobre, dei medicinali antiparassitari ai referenti delle colonie feline presenti sul territorio cittadino.



L’iniziativa si è svolta in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore all’ambiente, Giulia Gambini, e di Elisa Cascio, assistente di direzione di Farmacie Comunali Spa.

Attualmente sono 48 le colonie feline attive censite nel Comune di Pisa, ciascuna delle quali affidata a volontari che si occupano quotidianamente del benessere dei gatti, assicurando non solo la loro alimentazione, ma anche le necessarie cure mediche. Ad ogni responsabile sono stati consegnati i medicinali in proporzione al numero di felini censiti nella colonia.

“Prosegue il nostro impegno per la tutela degli animali, in questo caso attraverso il supporto alle colonie feline presenti sul territorio comunale – dichiara l’assessore all’ambiente Giulia Gambini. In collaborazione con Farmacie Comunali abbiamo deciso di donare dei medicinali con funzione antiparassitaria ai responsabili delle colonie feline del Comune che svolgono un ruolo di fondamentale importanza non solo per la tutela degli animali, ma anche per mantenere l’equilibrio tra il benessere degli animali stessi e la qualità della vita urbana, consentendoci di affrontare con efficacia il fenomeno del randagismo e garantendo una convivenza più armoniosa tra cittadini e animali”.

“Si tratta di un aiuto concreto e significativo – prosegue l’assessore Gambini – che va ad aggiungersi ad un’altra iniziativa fortemente voluta dalla nostra amministrazione tramite l’Ufficio ambiente, ovvero il servizio di sterilizzazione gratuita per i gatti liberi delle colonie censite. Un servizio realizzato in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest nei locali del servizio veterinario del canile intercomunale “Soffio di Vento” a Ospedaletto conferma la nostra attenzione al mondo delle colonie feline, una vicinanza dimostrata anche all’interno del Regolamento per la Tutela degli animali recentemente approvato dal Consiglio Comunale, in cui è prevista una sezione appositamente dedicata alla disciplina e alle procedure per il riconoscimento delle stesse”.

